Первый обзор эксклюзивной китайской модели GPU RTX 4090D появился в интернете на прошлой неделе

Первый обзор эксклюзивной китайской модели GPU RTX 4090D появился в интернете на прошлой неделе. Не так давно издание Expreview получило образец модели GALAX RTX 4090 D Metal Master, и команда тестировщиков приступила к выяснению того, действительно ли урезанная версия флагманского игрового GPU от NVIDIA оказалась менее производительной. С октября 2023 года Федеральная торговая комиссия США наложила ограничения на Team Green, заблокировав торговлю устройствами на базе GPU AD102-300 "Ada Lovelace" в Китае. В свою очередь, был подготовлен вариант - AD102-250-A1 - для подтверждения новой политики.

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NVIDIA официально выпустила GeForce RTX 4090D для Китая в конце 2023 года. Партнер по производству плат, компания GALAX, похоже, лидирует в этом направлении, а ее адаптированные версии рассылаются для оценки. Графический процессор GeForce RTX 4090D поставляется с меньшей конфигурацией: 14 592 ядра CUDA, 456 ядер Tensor и 114 ядер RT, но первый обзор показывает, что он отстает от своего бескомпромиссного собрата всего на 5-6 % в шестнадцати играх. Он отстает в бенчмарках Stable Diffusion - в нагрузке AI при разрешении 512x512 разница составляет 10 %, хотя при 768x768 и 1024x1024 разрыв сокращается.

Expreview удалось разогнать образец GALAX RTX 4090 D Metal Master на 200 МГц, но дальнейшему прогрессу помешали программные ограничения.

VideoCardz считает, что "официальный" максимальный барьер ТГП GeForce RTX 4090 D (425 Вт) может быть превышен с помощью модификации программного обеспечения - верхний предел может составить 480 Вт.

Общее мнение, похоже, таково:

RTX 4090D против RTX 4090 в растеризованных играх: -5,5%.

RTX 4090D против RTX 4090 в играх с трассировкой лучей: -5,8%

RTX 4090D против RTX 4090 в играх с покадровой генерацией: -5,0%

RTX 4090D против RTX 4090 в производительности (ИИ, контент и т. д.): -6.0-%

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Геймерам в этом регионе придется заплатить за стандартную цену RTX 4090 - 12 999 юаней (1599 долларов США) - при относительно небольшом снижении общей производительности.