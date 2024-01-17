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ASUS представила на выставке CES 2024 полный модельный ряд настольных компьютеров серии ExpertCenter, предназначенных для организаций разного масштаба. Новые компьютеры отличаются обновленным корпусом, который стал более компактным и элегантным, что делает их идеальными для небольших рабочих пространств. Корпуса изготовлены из экологически чистых материалов и прошли строгие испытания на прочность и долговечность.
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Каждая модель ExpertCenter оснащена последними процессорами Intel Core i9 14-го поколения и памятью DDR5 объемом до 128 ГБ, что гарантирует высокую производительность и подходит для различных организаций, начиная от малых предприятий до крупных компаний. Компьютеры поставляются с эксклюзивным пакетом программного обеспечения ASUS, который обеспечивает защиту бизнес-данных и информации на корпоративном уровне.
Дизайн новой серии ExpertCenter был обновлен с учетом разнообразных потребностей малого бизнеса и коммерческих клиентов. Модульная конструкция позволяет легко адаптировать компьютеры к разным потребностям и упрощает управление и обслуживание для ИТ-отделов.
Настольные компьютеры ExpertCenter оснащены новейшими процессорами Intel, мощной графикой NVIDIA и опции системной безопасности на корпоративном уровне, что делает их подходящими для решения широкого спектра задач. Благодаря высокому уровню настройки, каждая машина готова к эффективным рабочим процессам и может быть использована как для внешнего, так и для внутреннего развертывания.
Компьютеры ExpertCenter обеспечивают безопасность на корпоративном уровне с помощью расширенных функций, включая аппаратную поддержку Trusted Platform Module (TPM) и технологию BIOS Vault. Они также прошли испытания на прочность по стандарту MIL-STD 810H и строгие тесты ASUS, чтобы гарантировать сохранность компьютера и данных.
Компания ASUS также стремится к экологической ответственности, поэтому настольные компьютеры ExpertCenter оснащены блоками питания 80 Plus Platinum, обеспечивающими высокую энергоэффективность. Они имеют сертификаты EPEAT и ENERGY STAR, что подтверждает их соответствие экологическим требованиям на всех этапах жизненного цикла.