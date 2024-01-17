ASUS представила на выставке CES 2024 полный модельный ряд настольных компьютеров серии ExpertCenter

ASUS представила на выставке CES 2024 полный модельный ряд настольных компьютеров серии ExpertCenter, предназначенных для организаций разного масштаба. Новые компьютеры отличаются обновленным корпусом, который стал более компактным и элегантным, что делает их идеальными для небольших рабочих пространств. Корпуса изготовлены из экологически чистых материалов и прошли строгие испытания на прочность и долговечность.

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Каждая модель ExpertCenter оснащена последними процессорами Intel Core i9 14-го поколения и памятью DDR5 объемом до 128 ГБ, что гарантирует высокую производительность и подходит для различных организаций, начиная от малых предприятий до крупных компаний. Компьютеры поставляются с эксклюзивным пакетом программного обеспечения ASUS, который обеспечивает защиту бизнес-данных и информации на корпоративном уровне.

Дизайн новой серии ExpertCenter был обновлен с учетом разнообразных потребностей малого бизнеса и коммерческих клиентов. Модульная конструкция позволяет легко адаптировать компьютеры к разным потребностям и упрощает управление и обслуживание для ИТ-отделов.

Настольные компьютеры ExpertCenter оснащены новейшими процессорами Intel, мощной графикой NVIDIA и опции системной безопасности на корпоративном уровне, что делает их подходящими для решения широкого спектра задач. Благодаря высокому уровню настройки, каждая машина готова к эффективным рабочим процессам и может быть использована как для внешнего, так и для внутреннего развертывания.

Компьютеры ExpertCenter обеспечивают безопасность на корпоративном уровне с помощью расширенных функций, включая аппаратную поддержку Trusted Platform Module (TPM) и технологию BIOS Vault. Они также прошли испытания на прочность по стандарту MIL-STD 810H и строгие тесты ASUS, чтобы гарантировать сохранность компьютера и данных.

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Компания ASUS также стремится к экологической ответственности, поэтому настольные компьютеры ExpertCenter оснащены блоками питания 80 Plus Platinum, обеспечивающими высокую энергоэффективность. Они имеют сертификаты EPEAT и ENERGY STAR, что подтверждает их соответствие экологическим требованиям на всех этапах жизненного цикла.