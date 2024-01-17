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Drop представляет новую клавиатуру Drop + The Lord of the Rings Rohan Keyboard. Клавиатура доступна в двух стилях - коричневом Эдорас и зеленом Альдбурге, названных в честь городов Риддермарка. На клавишах изображены роханские символы, скачущие лошади, шлемы и иконография англо-саксонской культуры.
Клавиатура оснащена Holy Panda X переключателями и почти бесшумными стабилизаторами Phantom. Она имеет стандартную раскладку TKL и корпус из анодированного алюминия ENTR. Подключение осуществляется через USB-C. Клавиатура поставляется с кабелем USB-A - USB-C, съемником ключей и стандартной гарантией на 3 года. Предполагаемая дата доставки - 22 марта 2024 года. Оплата производится при оформлении заказа, а отмены принимаются в течение 2 часов после оформления заказа.
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Параметры:
ЦВЕТА: Альдбург или Эдорас
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Капля + Властелин Колец
87 клавиш
Раскладка: TKL
Корпус: Зеленый или коричневый анодированный алюминиевый корпус ENTR
Художественная печать на корпусе (автор OSHETART)
Ключницы: DCD Rohan Keycap Set (с новинками от OSHETART)
Материал колпачка: PBT с сублимационной печатью
Переключатели: Holy Panda X Switches
Фантомные стабилизаторы
Белая подсветка
Подключение: USB-C
Кабель USB-A - USB-C
Съемник колпачков для ключей
Стандартная гарантия 3 года