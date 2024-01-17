Встречайте Drop + The Lord of the Rings Rohan Keyboard: героическая клавиатура, отправленная из наших конюшен в двух стилях, каждый из которых вдохновлен королевством мастеров лошадей

Drop представляет новую клавиатуру Drop + The Lord of the Rings Rohan Keyboard. Клавиатура доступна в двух стилях - коричневом Эдорас и зеленом Альдбурге, названных в честь городов Риддермарка. На клавишах изображены роханские символы, скачущие лошади, шлемы и иконография англо-саксонской культуры.

Клавиатура оснащена Holy Panda X переключателями и почти бесшумными стабилизаторами Phantom. Она имеет стандартную раскладку TKL и корпус из анодированного алюминия ENTR. Подключение осуществляется через USB-C. Клавиатура поставляется с кабелем USB-A - USB-C, съемником ключей и стандартной гарантией на 3 года. Предполагаемая дата доставки - 22 марта 2024 года. Оплата производится при оформлении заказа, а отмены принимаются в течение 2 часов после оформления заказа.

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Параметры:

ЦВЕТА: Альдбург или Эдорас

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Капля + Властелин Колец

87 клавиш

Раскладка: TKL

Корпус: Зеленый или коричневый анодированный алюминиевый корпус ENTR

Художественная печать на корпусе (автор OSHETART)

Ключницы: DCD Rohan Keycap Set (с новинками от OSHETART)

Материал колпачка: PBT с сублимационной печатью

Переключатели: Holy Panda X Switches

Фантомные стабилизаторы

Белая подсветка

Подключение: USB-C

Кабель USB-A - USB-C

Съемник колпачков для ключей

Стандартная гарантия 3 года

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