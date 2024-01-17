Ремейк игры "Twinsen's Little Big Adventure Classic" будет объединять лучшие идеи разработчиков с классическими элементами серии

Разработчики 2:12 объявили, что ремейк игры "Twinsen's Little Big Adventure" нашел издателя. Ранее перезапуск игры был отменен из-за отсутствия интереса со стороны издателя, и члены команды были уволены. Однако, генеральный директор, Бен Лимаре, рассказал о новом плане, включающем ремастеринг оригинальной игры. Новый финансист проекта не был назван, но команда спешит поделиться радостной новостью о сделке перед Рождеством 2023 года.

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Ремейк игры "Twinsen's Little Big Adventure Classic" будет объединять лучшие идеи разработчиков с классическими элементами серии. Игра, созданная в 1994 году, будет иметь более плавный геймплей, обновленную основную сюжетную линию, географическую преемственность сцен на открытом воздухе и улучшенное художественное направление. Также планируются улучшения между первой и второй частями игры, а также другие изменения и нововведения, о которых будут рассказаны позже.

Команда разработчиков 2:12 призывает игроков принять участие в создании этого ремейка, их интересы и предложения помогут воплотить идеи игроков в реальность. В результате, игра будет называться "Twinsen's Little Big Adventure".

Также сообщество организовало Twitch-марафон игры Little Big Adventure, где игроки и фанаты смогут посмотреть стримы, посвященные игре. Разработчики выразили свою признательность за это мероприятие и выразили благодарность всем, кто в нем принимает участие.

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Так что, ожидайте ремейк игры "Twinsen's Little Big Adventure Classic" с улучшенной графикой, геймплеем, сюжетом и другими элементами, и присоединяйтесь к сообществу, чтобы поддержать разработчиков и следить за развитием проекта.