Игроки смогут управлять силами Вельзевула и создавать свои танки и другие транспортные средства

Компания Bandai Namco объявила о релизе игры SAND LAND, основанной на произведении Акиры Ториямы, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC 26 апреля 2024 года. В игре игроки смогут исследовать огромную пустыню, сражаться с королевской армией и использовать различные транспортные средства. Они будут играть за главного героя Вельзевула и вместе с его сопровождающими Вором и Рао отправятся на поиски Легендарного источника.

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Игроки смогут управлять силами Вельзевула и создавать свои танки и другие транспортные средства. Предзаказы на игру уже открыты в трех разных изданиях. Кроме того, скоро стартует потоковое вещание сериала "Песчаная земля", основанного на фильме Акиры Ториямы. Сериал будет доступен эксклюзивно на платформе Hulu и предложит новые сцены и историю, продолжающую фильм.

Сериал "Песчаная земля" скоро будет доступен для потокового вещания! Впервые показанный в Японии прошлым летом, сериал "Песчаная земля" выходит по всему миру эксклюзивно на Hulu. В него вошли невиданные ранее сцены и совершенно новая история, продолжающая фильм, созданный Акирой Ториямой!









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