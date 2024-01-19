Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Bandai Namco объявила о релизе игры SAND LAND
Игроки смогут управлять силами Вельзевула и создавать свои танки и другие транспортные средства

реклама

Компания Bandai Namco объявила о релизе игры SAND LAND, основанной на произведении Акиры Ториямы, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC 26 апреля 2024 года. В игре игроки смогут исследовать огромную пустыню, сражаться с королевской армией и использовать различные транспортные средства. Они будут играть за главного героя Вельзевула и вместе с его сопровождающими Вором и Рао отправятся на поиски Легендарного источника.

реклама

Игроки смогут управлять силами Вельзевула и создавать свои танки и другие транспортные средства. Предзаказы на игру уже открыты в трех разных изданиях. Кроме того, скоро стартует потоковое вещание сериала "Песчаная земля", основанного на фильме Акиры Ториямы. Сериал будет доступен эксклюзивно на платформе Hulu и предложит новые сцены и историю, продолжающую фильм.

Сериал "Песчаная земля" скоро будет доступен для потокового вещания! Впервые показанный в Японии прошлым летом, сериал "Песчаная земля" выходит по всему миру эксклюзивно на Hulu. В него вошли невиданные ранее сцены и совершенно новая история, продолжающая фильм, созданный Акирой Ториямой!



рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#bandai
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцеты» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
2
В России построят новый завод по производству грузовиков
1
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
14
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
Вакансии в сфере ИИ требуют более высоких зарплат в ИТ и разрыв постоянно растет
1
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
1
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
1
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
4
Представлена первая ядерная батарея для мобильных устройств со временем работы 50 лет
4
MiniOS v3.3.3: обновление легкого модульного Linux-дистрибутива для USB-накопителей
2
iPhone 15 Pro Max остаётся лидером продаж среди моделей iPhone 15
+
В России создали новый способ производства компьютерных плат
+
Порошенко подал в суд на пограничников и потребовал 500 тысяч гривен компенсации
5
Компания Google удалила с устройств пользователей купленную в Google Play игру
3
Kärcher меняет расцветку
1
Саудовская Аравия в этом году по-крупному вложится в полупроводниковый бизнес
+

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
17
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
36
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
49
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
50
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
3
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
14
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
Индонезия и Филиппины объединяются в борьбе против Китая — Asia Times
4
Обзор игры R.I.P.D. - копы-призраки заступили на службу
+

Сейчас обсуждают

Вадим Моряк
05:17
Какими красками может заиграть старая текстура на новой видеокарте?
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
Вадим Моряк
05:15
Я на ваше скептическое мнение да с высокой колокольни, какие 50 процентов прироста кадров вы о чем, дорогой? 7700 продовпли бы сейчас меньше 10000 купил бы, у мкня стоит 6700к и 1080, кокаой новый про...
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
El Grechko
05:14
Не ври, клоун. СССР всегда официально строил марксизм. Это и Ленин и Сталин говорили, и другие деятели. Это и до революции было, и после. И всегда обещал коммунизм. Но делал ровно противоположное. Как...
О том, как Советский Союз спас США в период экономического кризиса
mayday30
05:09
Бугага. Вот это говнецо.
Флагманский графический процессор Intel Battlemage могли оснастить огромным кэшем — инсайдер
glavhyilo
04:56
опять мутят пандемии в лабораториях своих пиндосы.Они небусь выпустят кракена,после проигрыша демократов на выборах в сша.
Генеральный директор ВОЗ называет COVID-19 первой «болезнью Х»
Kira625
04:50
Ну такие премиальные бренды, как Reletech вряд ли подорожают, беспокоиться не о чем ;)
Цены на твердотельные накопители могут начать расти
unhurtable
04:50
Уже давно эти нм маркетинговые и к реальности отношение имеют крайне отдаленное.
Intel заняла 1 место на рынке полупроводников, хотя не смогла освоить даже 7-нм техпроцесс
unhurtable
04:48
Не покупатель а в большинстве оболваненные: отлично помню как народ массово утверждал что 1050Ti лучше RX4(5)70, до того 670/680 брали больше чем более интересных 7950/70. У NV есть преимущество в раб...
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
HP91
04:46
воз фашистская помойка со сборищем врагов человечества
Генеральный директор ВОЗ называет COVID-19 первой «болезнью Х»
Дмитрий Зяблов
04:32
Беларусь увеличивает поставки яиц в Россию в ответ на растущий спрос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем