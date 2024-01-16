Обложки Deep Earth Slim поступят в продажу по цене $54,99 MSRP, что соответствует цене стандартного варианта кастомизации PS5

Компания Sony PlayStation удивила посетителей выставки CES 2024, представив фирменные цветные чехлы для тонких консолей - расплавленный металлик, представленный на стенде: вулканический красный, кобальтовый синий и стерлинговое серебро. Наличие соответствующих контроллеров DualSense подтверждает, что Sony, скорее всего, выпускает очередную партию Deep Earth Collection, созданную специально для молодежного обновления PS5 Slim (его выпустили еще в ноябре 2023 года). Владельцы стандартной PlayStation 5 получили доступ к блестящему и красочному чехлу и контроллерам осенью прошлого года.

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The Verge полагает, что обложки Deep Earth Slim поступят в продажу по цене $54,99 MSRP, что соответствует цене стандартного варианта кастомизации PS5. Они также отмечают некоторые эстетические отличия: "В отличие от стандартных белых PS5 slim, эти не имеют глянцевого/матового разделения между верхней и нижней пластинами. Я предпочитаю матовое покрытие, так что я рад этому... К сожалению, на черной центральной части PS5 нельзя избежать пыли". Отрадно видеть, что Sony выпустила эти дополнительные опции так скоро после выпуска модели PS5 Slim, хотя, вероятно, они хотят получить немного прибыли от продажи аксессуаров (при продаже основного оборудования маржа более низкая).