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ddr22
Городской конструктор "New Cycle" появится в раннем доступе 18 января
Турецкие разработчики Core Engage и Daedalic Entertainment с нетерпением ждут января

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Градостроительная игра "New Cycle" появится в раннем доступе на платформе Steam 18 января 2024 года. В игре игрок будет выступать в роли лидера группы выживших, ищущих убежища после солнечной вспышки, разрушившей Землю. В начале игры у игрока будет базовое поселение, но с ростом населения возникнут новые проблемы, такие как колебания морали, болезни, энергетические потери и нехватка ресурсов. В игре будут представлены два режима игры, различные биомы, здания, ресурсы и классы общества. Разработчики игры - Core Engage и Daedalic Entertainment - обещают инновации в жанре градостроительных игр на выживание, включая уникальный кризисный компонент вокруг солнца и изменения климата. Помимо этого, разработчики планируют представить серию анонсов о механиках и компонентах игры.\

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В раннем доступе будут представлены два различных режима игры (кампания и песочница), три различных биома, 54 здания, 47 добываемых ресурсов, три класса общества, восемь различных стадий развития, а также перечень 3D-активов, разделенных на три основные эпохи и подходы к художественному стилю.

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#new cycle
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