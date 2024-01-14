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ddr22
AMD считает, что NVIDIA отстает в разработке апскейлера на базе драйверов
AMD готовит свою технологию Fluid Motion Frames (AFMF) к тому, чтобы выпустить ее в конце этого месяца

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AMD готовит свою технологию Fluid Motion Frames (AFMF) к тому, чтобы выпустить ее в конце этого месяца (24 января, если быть точным). Аарон Стейнман (Aaron Steinman), старший менеджер по Radeon, считает, что после появления AFMF конкуренту NVIDIA придется предпринять ряд радикальных мер из-за ее более открытой природы. В коротком общении с PC Gamer он заявил: "Мне было бы интересно узнать, чувствует ли NVIDIA, что теперь ей придется сравняться с нами в создании некоторых из этих решений на базе драйверов". Его друзья-программисты уже выпустили технологию Radeon Super Resolution (RSR), которая работает через драйверы.

В отличие от активно рекламируемой системы FidelityFX Super Resolution (FSR) от Team Red, AFMF и RSR не зависят от официальной поддержки со стороны разработчиков игр. Решения, основанные на драйверах, будут упакованы в предстоящую версию набора функций AMD HYPR-RX. Штайнман продолжил свое заявление: "Я думаю, что мы начнем видеть, что DLSS доступен только на определенных решениях, так что либо NVIDIA придется воспользоваться нашим решением, потому что мы сделали его открытым и кросс-вендорным, либо им, вероятно, придется сделать что-то подобное". Издание отмечает, что у Team Green есть нечто похожее - NVIDIA Image Scaling, но оно не настолько продвинуто, как их главная технология DLSS с поддержкой ИИ. Штайнман признался PC Gamer, что в будущем его главный соперник неизбежно вырвется вперед: "Я имею в виду, что конкуренция никогда не закончится, верно? У нас будут новые технологии, у них (NVIDIA) - новые технологии".

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