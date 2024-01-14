Если вы посетите CES 2024, у вас будет шанс выиграть подписанную GeForce RTX 4080 SUPER

Присутствие NVIDIA на CES 2024 было сосредоточено в основном на представлении новых SUPER видеокарт серии GeForce RTX 40. NVIDIA разыгрывает две видеокарты Founders Edition GeForce RTX 4080 SUPER (стоимостью 999 долларов за штуку) с дополнительным подарком от уважаемого генерального директора компании.

На странице конкурса говорится следующее: "У нас есть две видеокарты Founders Edition GeForce RTX 4080 SUPER, подписанные основателем и генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом (Jensen Huang), которые мы раздаем: одну для наших социальных каналов и одну для посетителей CES". Первый шанс выиграть - следить за нашими социальными каналами GeForce в X, Facebook, Instagram, TikTok и искать подсказки и инструкции (пожалуйста, ознакомьтесь с полным набором правил розыгрыша здесь)".

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Все люди, находящиеся в Лас-Вегасе на этой неделе, получат еще один шанс выиграть специальную карту "фирменного" издания Дженсена Хуанга: "Если вы посетите CES 2024, у вас будет второй шанс выиграть подписанную GeForce RTX 4080 SUPER, а также подарочные карты STEAM на 500 долларов, посетив стенды партнеров на выставочной площадке и отсканировав расположенный рядом QR-код, который направит вас к форме участия. Общедоступные QR-коды расположены на стендах GIGABYTE (Северный зал №9637) и Razer (Центральный зал №15054). Посетители конференц-залов ACER, ASUS, HP и MSI также могут принять участие в розыгрыше призов."