Появилась информация о контроллере Sony PS5 V2 DualSense от Best Buy

На сайте канадской компании Best Buy по ошибке появилась запись о версии 2.0 легендарного контроллера PlayStation 5 DualSense от Sony. Ритейлер удалил утечку информации и изображений, но несколько новостных изданий сохранили важные детали. На удаленной странице рекламировался еще не выпущенный "Беспроводной контроллер PlayStation 5 V2 DualSense", который выглядит идентично версии 1.0 и даже имеет ту же цену - 89,99 канадских долларов. Ура, если эта информация действительно достоверна, никаких скачков цен не будет. Несколько интернет-штучек заметили, что один из швейцарских ритейлеров выставил на продажу контроллеры V2 (в белом или камуфляжном исполнении) - эти веб-страницы стали активны еще в декабре 2023 года.

Главным откровением этой утечки стало значительно улучшенное время автономной работы - на сайте Best Buy Canada упоминается, что V2 может проработать 12 часов на одном заряде. Люди, знакомые с текущим контроллером PS5 DualSense, привыкли к тому, что его хватает примерно на шесть часов работы, прежде чем потребуется проводная подзарядка. В объявлении также указано, что в комплекте с игровым контроллером Sony V2 поставляется зарядная станция Dual Sense. Ищейки также отметили, что заявленный вес следующей версии контроллера составляет 280 г. Масса контроллера CFI-ZCT1W, он же "V1", составляет 360 г. Несколько интернет-изданий обратились к Sony PlayStation за комментарием по поводу сложившейся ситуации.