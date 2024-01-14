CORSAIR обещает поддержку блоков питания для графических процессоров серии GeForce RTX 40 SUPER

Corsair представила полную поддержку видеокарт NVIDIA RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super в своих последних сериях блоков питания. Эти новые GPU обеспечивают впечатляющий прирост производительности, особенно при использовании DLSS 3.0 с поддержкой искусственного интеллекта, что делает их отличным выбором для энтузиастов, собирающих новый игровой ПК или модернизирующих текущую систему. Corsair рекомендует блоки питания SF850L и HX1000i для пользователей, желающих интегрировать эти новые карты в свои сборки, поскольку они обеспечивают необходимую мощность даже для топовой RTX 4080 Super и включают совместимый кабель питания PCIe 5.0 12VHPWR GPU для бесперебойной работы.

В дополнение к своим БП Corsair предлагает целый ряд оборудования мирового класса, идеально подходящего для сборки ПК с этими новыми видеокартами - от обширной линейки корпусов и вентиляторов до модулей памяти Dominator Titanium DDR5 DRAM и решений для водяного охлаждения iCUE LINK. В ближайшее время Corsair также предложит полностью собранные высокопроизводительные игровые ПК Vengeance и ПК ORIGIN с полным ассортиментом видеокарт NVIDIA серии RTX 4000 Super.