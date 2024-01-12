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ddr22
EasySMX представила клавиатуру K10 и контроллер X10 Mechanic Master на выставке CES 2024
EasySMX представила новую игровую клавиатуру K10 и контроллер X10 Mechanic Master на выставке CES 2024

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Компания EasySMX, ведущий бренд в индустрии игровых аксессуаров, представила свою продукцию на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024. Компания EasySMX, известная своими высококачественными и доступными игровыми периферийными устройствами, представит свою новейшую линейку продуктов, которые обещают повысить уровень игрового опыта для энтузиастов по всему миру.

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Предназначенная для ПК-геймеров и стримеров, K10 отличается необычайной модульностью и передовыми переключателями на эффекте Холла, устанавливая новый стандарт в игровых технологиях. Ее официальный выпуск состоится в начале 2024 года. "Стивен, генеральный директор EasySMX, отмечает: "С K10 мы не просто создаем продукт, мы революционизируем игровой процесс для ПК-геймеров. Наша цель - удовлетворить растущие потребности геймеров по всему миру". Кроме того, новый игровой контроллер X10 Mechanic Master произведет фурор благодаря полноразмерным механическим тактильным кнопкам, которые позволят вам получить самые яркие впечатления от игры с контроллером на руке. Оснащенный всеми системами датчиков на эффекте Холла (двойной джойстик и двойной триггер), X10 обладает превосходной прочностью и гарантированной надежностью. А благодаря 3 сменным магнитным компонентам геймеры смогут получить еще больше удовольствия от кастомизации.

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"Стивен утверждает: "Наши новые игровые клавиатура и контроллер - это не просто гаджеты, а устройства, меняющие игру и выбор геймера. Они воплощают наше стремление расширить границы игровых технологий и добавить больше удовольствия в реальную игру".

#easysmx
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