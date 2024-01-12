Партнерство с Opera GX - это только начало целого ряда предстоящих мероприятий

Ведущий мировой бренд игрового оборудования для ПК, компания MSI, в сотрудничестве с Opera GX, браузером для геймеров, создал уникальный браузер и интерактивный контент для поклонников продуктов и услуг MSI и Opera GX. "Наше сотрудничество с MSI позволило нам в очередной раз создать по-настоящему увлекательный фирменный браузер для одного из самых известных брендов игрового оборудования", - сказал Маттис де Валк, вице-президент Opera по развитию бизнеса в сфере игр, добавив: "Браузер GX MSI гарантирует, что пользователи будут оставаться на связи с брендом MSI, его продуктами и услугами в увлекательной и интересной форме - и при этом просматривать интернет-страницы с помощью лучшего браузера для геймеров".

Партнерство с Opera GX - это только начало целого ряда предстоящих мероприятий. Во-первых, это GX MSI Edition - специальная кобрендовая версия игрового браузера Opera GX, включающая эксклюзивные интерактивные фоны, музыку, звуки и контент на тему MSI. GX MSI Edition оснащен такими функциями, как ограничение процессора, оперативной памяти и сети, сотни вариантов настройки с помощью GX Mods, а также бесшовная интеграция с такими популярными платформами, как Discord и Twitch.

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"В сотрудничестве с Opera GX, известной своей высочайшей производительностью и уникальными пользовательскими функциями в сфере игровых браузеров, мы стремимся предоставить геймерам исключительное партнерство, обеспечивающее непревзойденный игровой опыт и множество уникальных возможностей", - сказал Тед Хунг, генеральный менеджер подразделения компьютеров и дисплеев MSI.

В GX MSI Edition также присутствует анимированная версия талисмана бренда MSI - дракона Лаки в его логове. Созданная с помощью Live Wallpapers - функции, превращающей браузер в интерактивную игру, - пользователь может помочь Лаки вырасти из яйца в полноценного дракона. С помощью Game Strips - функции, позволяющей играть в игры как в "Живых обоях", так и отдельно - пользователи должны ухаживать за Лаки, чтобы "повысить уровень" и разблокировать новые этапы "Живых обоев". После завершения игры Лаки можно выбрать из множества различных обоев под брендом MSI или оставить талисман в браузере.

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