Компания ASUS представила новые материнские платы и видеокарты BTF (Behind-The-Scene) со скрытыми разъемами.

Компания ASUS представила новые материнские платы и видеокарты BTF (Behind-The-Scene) со скрытыми разъемами. Эти продукты предназначены для сборщиков компьютеров, которые стремятся достичь чистоты и организованности в ПК. Они позволят скрыть все кабели, включая кабели питания, подключения SATA-накопителей, вентиляторов, кнопок и портов ввода/вывода.

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Одна из систем BTF называется ROG BTF и представляет собой передовую модель ROG Maximus Z790 Hero BTF. Она имеет бронированные элементы, которые теперь простираются до самых нижних углов сборки, делая ее более эстетичной и отчетливой. ROG Maximus Z790 Hero BTF обладает современными функциями, включая слот PCIe 5.0 x16 для работы с лучшей графикой и слот для видеокарты BTF. Она также поддерживает два разъема Thunderbolt 4 на задней панели для подключения периферийных устройств нового поколения.

Другая система BTF, называемая TUF Gaming BTF White, предлагает материнскую плату TUF Gaming Z790-BTF WiFi в белом цвете. Она предназначена для сборки ПК, выполненных в стильном и чистом белом цвете. Материнская плата TUF Gaming Z790-BTF WiFi поддерживает высокоскоростной порт Ethernet 2,5 Гбит/с и WiFi 7, что позволяет получить доступ к сетям последнего поколения. Она также имеет слот PCIe Q-Release Slim, который упрощает обновление и обслуживание видеокарты.

Как BTF, так и Advanced BTF являются экосистемами компонентов, которые позволяют пользователям скрыть кабели внутри ПК. BTF предоставляет возможность скрытия всех кабелей, а Advanced BTF, помимо этого, обеспечивает достаточную мощность для видеокарт с помощью слота повышенной мощности для видеокарты на материнской плате.

Эти новые системы BTF от ASUS предлагают сборщикам компьютеров более чистый и организованный внешний вид ПК, а также новые возможности для создания систем хранения данных, подключения периферийных устройств и обслуживания компонентов. Они представляют собой отличное решение для тех, кто стремится создать ПК с эстетически привлекательным дизайном и лучшей функциональностью.