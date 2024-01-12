Для создателей контента был представлен новый монитор ProArt Display PA278CFRV

ASUS представила новую линейку мониторов ROG на выставке CES 2024, которая включает различные модели для игр, создания контента и развлечений. ROG продолжает развивать инновации в области игровых дисплеев, представив изогнутый монитор ROG Swift OLED PG39WCDM 800R, двухрежимный монитор ROG Swift PG32UCDP с функцией Frame Rate Boost и самый быстрый в мире 27-дюймовый OLED-монитор PG27AQDP. Также были представлены дополнительные аксессуары, такие как ROG Aura Monitor Light Bar ALB01 и ROG Ergo Monitor Arm AAS01.

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Для создателей контента был представлен новый монитор ProArt Display PA278CFRV, который предлагает высокое качество изображения и широкий цветовой диапазон. ASUS также представила портативные мониторы, включая складной ZenScreen Fold OLED MQ17QH, ZenScreen MB229CF с частотой 100 Гц и ZenScreen MB166CR с 360-градусной подставкой.

ASUS AirVision M1 Wearable Display - это переносной монитор, который использует виртуальное отображение и может генерировать несколько виртуальных экранов.

Все дисплеи ASUS оснащены приложением ASUS DisplayWidget Center, которое позволяет пользователям изменять настройки монитора с помощью мыши. Приложение совместимо со всей линейкой мониторов ASUS и обеспечивает бесперебойную работу.

ROG представили новые OLED-мониторы, которые предлагают улучшенное качество изображения и погружение в игровой мир. Новые мониторы оснащены технологией OLED третьего поколения и META, которые обеспечивают высокий уровень яркости и широкие углы обзора. Они также обладают другими функциями, такими как улучшение цветопередачи и ясности движения.

ROG Swift OLED PG39WCDM имеет встроенную функцию Smart KVM, которая позволяет управлять двумя устройствами с помощью клавиатуры и мыши. У него также есть разнообразные опции подключения, включая DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-C с Power Delivery.

ROG Swift OLED PG32UCDM станет первым монитором ROG с поддержкой Dolby Vision, обеспечивая высокое качество изображения с широким цветовым диапазоном и контрастностью.

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ROG Aura Monitor Light Bar и ROG Ergo Monitor Arm представляют собой аксессуары, которые улучшают игровые системы пользователей. ROG Aura Light Bar обладает различными режимами подсветки и может быть использован с изогнутыми и плоскими мониторами.