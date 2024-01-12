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ddr22
EK представила новые водоблоки для процессоров Velocity² 1700 Special Edition
Энтузиасты и сборщики ПК могут выбрать водоблоки Special Edition в черном или серебристом исполнении

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Мировой лидер в области водяного охлаждения ПК, компания EK, представила новые водоблоки для процессоров Velocity² 1700 Special Edition. Эти водоблоки отличаются не только высокой производительностью охлаждения, но и эстетическим дизайном, ставя новые стандарты в этой области. Верхняя крышка водоблоков украшена привлекательным взору набором неправильных тетраэдров, которые создают игру света и тени, придают динамичность и изысканность водоблокам. Они разработаны специально для платформы на базе сокета Intel LGA 1700 и подходят для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Холодная пластина изготовлена из меди высшего сорта и обеспечивает эффективный теплообмен.

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Энтузиасты и сборщики ПК могут выбрать водоблоки Special Edition в черном или серебристом исполнении, чтобы они идеально дополнили облик их системы. Водоблоки выполнены с использованием высокоточного фрезерования и отделаны слоем акрила, чтобы исключить смешивание металлов. Компания EK также готовится выпустить AM5-версии этих водоблоков для энтузиастов AMD.

Система охлаждения OptiFlow, представленная водоблоками Velocity² 1700 Special Edition, оптимизирует производительность процессоров Intel LGA 1700. Благодаря особому давлению при монтаже и специально подобранной геометрии холодной пластины, эта система обеспечивает низкое гидравлическое ограничение потока и позволяет использовать более слабые водяные насосы или снизить скорость вращения насоса, сохраняя при этом производительность и обеспечивая бесшумную работу.

Водоблоки Velocity² 1700 Special Edition также оснащены запатентованной системой крепления EK-ExactMount, которая обеспечивает простую установку без видимых винтов и создает чистую эстетику передней панели. Они также совместимы со стандартом EK-Matrix7, который упрощает планирование и сборку охлаждающей системы.

Линейка продуктов Velocity² от EK уже получила несколько престижных наград, таких как iF Design Award и European Hardware Awards, подчеркивая исключительную производительность и инновационный дизайн этих продуктов. Водоблоки Velocity² 1700 Special Edition совместимы с адресной RGB-синхронизацией всех основных производителей материнских плат.

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#velocity² 1700 special edition
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