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ddr22
CHERRY представила клавиатуры, мыши, микрофоны и другие устройства
CHERRY представила свою новую линейку игровых продуктов, включающую клавиатуры, мыши, микрофоны и другие устройства

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На выставке CES 2024 компания CHERRY представила свою новую линейку игровых продуктов, включающую клавиатуры, мыши, микрофоны и другие устройства. CHERRY приобрела шведскую компанию XTRFY в 2023 году, чтобы расширить свои возможности в области игровой периферии. Компания сотрудничает с профессиональными геймерами и тесно работает с известными организациями, такими как Team Vitality, SK Gaming, Heroic и LNG E-sports для тестирования своих продуктов.

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Одна из ключевых новинок - игровая клавиатура MX 3.1, представленная в алюминиевом корпусе. Она имеет демпфирующую структуру, которая снижает шум и делает набор текста комфортнее. Клавиатура оснащена переключателями MX2A, которые обеспечивают более плавное срабатывание. MX 3.1 будет доступна во втором квартале 2024 года.

Также были представлены новые модели мышей серий M64 и M68. Они имеют различные формы и оснащены передовой технологией 8000 Гц, что обеспечивает более плавные движения курсора. Модели Pro имеют низкую задержку нажатия и являются самыми быстрыми в своем классе. Мыши серий M64 и M68 будут доступны во втором квартале 2024 года по различным ценам.

Кроме того, CHERRY XTRFY представила серию мышей M50, которые имеют новую эргономичную форму. Беспроводная версия M50 оснащена символьной подсветкой и позволяет подключаться через Bluetooth или использовать проводной режим с гибким шнуром. Мыши серии M50 появятся в продаже также во втором квартале 2024 года.

Наконец, CHERRY XTRFY представила серию микрофонов Ngale, которая включает профессиональные модели USB и XLR, а также стрелу Boom Arm. Ngale X - это гибридный микрофон, обеспечивающий высокое качество звука по доступной цене. Он может быть подключен к профессиональным интерфейсам или использован как USB-микрофон plug-and-play. Ngale X поставляется с настольной стойкой для установки.

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Все новые продукты CHERRY XTRFY будут доступны для покупки во втором квартале 2024 года по различным ценам. Компания продолжает развивать свои инновационные продукты и предлагает полный ассортимент для профессиональных и обычных геймеров.

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