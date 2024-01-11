Среди представленных продуктов был представлен гибридный ноутбук ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

Компания Lenovo представила новые продукты ThinkBook и ThinkCentre neo на выставке CES 2024. Среди представленных продуктов был представлен гибридный ноутбук ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, который объединяет в себе ноутбук и планшет и позволяет пользователям плавно переключаться между системами Windows и Android. Также были представлены ноутбуки ThinkBook 13x Gen 4 и ThinkBook 14 i Gen 6+2, которые обладают мощными характеристиками и усовершенствованным дизайном. Кроме того, на выставке были представлены настольные компьютеры ThinkCentre neo Ultra и ThinkCentre neo 50a Gen 5.

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Одним из особенных продуктов, представленных Lenovo, является концептуальное устройство Mechanical Energy Harvesting Combo, которое использует механические движения и солнечное излучение для питания мыши и клавиатуры. Этот продукт ориентирован на более эффективные методы работы.

ПК Lenovo ThinkBook оснащены процессорами Intel Core Ultra и системой Copilot в Windows 11, что является одним из самых значительных сдвигов в архитектуре ПК за последние годы. Новые процессоры Intel Core Ultra обладают встроенным ускорителем искусственного интеллекта, что обеспечивает энергоэффективное ускорение и улучшает процессы работы с искусственным интеллектом. Пользователи ThinkBook могут воспользоваться встроенными функциями ИИ, такими как Smart Meeting и Smart Power 3.04, а также использовать широкий набор приложений с поддержкой ИИ.

Гибридный ноутбук ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid является одним из ключевых продуктов Lenovo и предлагает уникальную функциональность, объединяющую ноутбук и планшет. ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid позволяет легко переключаться между системами Windows 11 и Android, что делает его идеальным для создателей медиаконтента, дизайнеров и других специалистов.

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Компания Lenovo продолжает продвигать инновации и предлагать лидирующие решения для малого и среднего бизнеса. Новые продукты и аксессуары, представленные на выставке CES 2024, демонстрируют стремление Lenovo к созданию более эффективных и удобных решений для своих клиентов.