Lenovo представила новую игровую экосистему, включающую ноутбуки, настольные компьютеры и периферийные устройства Legion

На выставке CES 2024 компания Lenovo представила новую игровую экосистему, включающую ноутбуки, настольные компьютеры и периферийные устройства Legion. В новом портфолио Lenovo Legion представлены различные модели игровых ноутбуков и башен Lenovo Legion 9-го поколения, предназначенные для разных типов геймеров. Также были представлены новые ноутбуки Lenovo LOQ и аксессуары, такие как мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming Mouse и клавиатура Legion K510 Pro Mini Keyboard. В основе новых устройств лежат чипы искусственного интеллекта Lenovo LA AI, которые обеспечивают улучшенную производительность и возможность настройки пользователем. Новая экосистема Lenovo Legion предоставляет геймерам все необходимые инструменты для достижения успеха в играх и работе.

Цель компании Lenovo с новой игровой линейкой - помочь геймерам достичь своих невозможных целей. Новая экосистема Lenovo Legion предлагает геймерам решения, необходимые для достижения величия. Будь то профессиональный успех в эспорте или успешное прохождение сложных игровых миссий, Lenovo Legion обеспечивает геймерам преимущество и помогает им достичь своих целей.

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Чипы искусственного интеллекта Lenovo LA AI используются в новых игровых ноутбуках Lenovo Legion и Lenovo LOQ. Они обеспечивают улучшенную производительность и энергоэффективность. А также дают возможность настраивать устройства по своему усмотрению. Новая технология Coldfront: Hyper Thermal, разработанная совместно с Intel, повышает эффективность теплообмена и снижает уровень шума. Это открывает возможности для будущего портативных игровых ПК.

Особое внимание было уделено игровому ноутбуку Lenovo Legion 9i (16", 9), который оснащен чипом Lenovo LA3-P AI. Этот чип обеспечивает функцию Scenario Detection, которая динамически регулирует мощность CPU и GPU для улучшения производительности в зависимости от действий пользователя. Он также поддерживает функции Smart FPS, Legion Aurora Sync и Smart Control, позволяющие геймерам настроить устройство по своим предпочтениям. Все настройки осуществляются через приложение Lenovo Vantage.

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Новая игровая экосистема Lenovo Legion предлагает геймерам широкий выбор устройств и возможностей для достижения игрового совершенства. Она объединяет мощность искусственного интеллекта с инновационным дизайном, предлагая геймерам уникальный опыт игры и работе. Новые модели игровых ноутбуков и башен Lenovo Legion, а также аксессуары и программное обеспечение обеспечивают геймерам все необходимые инструменты для достижения своих целей и реализации их возможностей.