В этой новой серии включены модели Predator Helios 18 и Predator Helios 16, а также Predator Helios Neo 18 и Predator Helios Neo 16

Acer представила обновленные модели своих игровых ноутбуков Predator Helios, которые оснащены новейшими процессорами Intel Core 14-го поколения и графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40 серии. В этой новой серии включены модели Predator Helios 18 и Predator Helios 16, а также Predator Helios Neo 18 и Predator Helios Neo 16. Эти ноутбуки обладают рядом передовых функций, таких как технология DLSS 3.5 и NVIDIA Advanced Optimus, которые гарантируют высокую производительность и графику с использованием специализированных тензорных ядер AI. Кроме того, эти ноутбуки также оснащены функцией Copilot, которая предоставляет геймерам быстрый доступ к помощи на основе искусственного интеллекта и одним месяцем Xbox Game Pass Ultimate для доступа к сотням игр для ПК.

реклама

Обновленные игровые ноутбуки Predator Helios 18 и Predator Helios 16 предлагают геймерам конкурентное преимущество благодаря светодиодным панелям Mini LED, сменным механическим переключателям MagKey 3.0 и поддержке Wi-Fi 7 для более стабильной и мощной сети. Ноутбуки Predator Helios Neo 18 и Predator Helios Neo 16 приглашают энтузиастов на новые приключения по миру Predator с помощью скрытых посланий на их крышках. Все эти ноутбуки оснащены усовершенствованными системами охлаждения AeroBlade 3D, технологией искусственного шумоподавления Acer PurifiedVoice 2.0 и динамиками с технологией DTS:X Ultra для насыщенного звучания.

Основная цель Acer при создании этой новой линейки игровых ноутбуков Predator Helios - предложить сочетание производительности, улучшенных тепловых характеристик и великолепных дисплеев. Процессоры Intel Core 14-го поколения серии HX обеспечивают широкие возможности, а передовые технологии охлаждения Acer гарантируют прохладу и высокую скорость работы процессоров. Отличительной особенностью ноутбуков Predator Helios 16 и Predator Helios 18 являются их яркие и живые дисплеи, которые поддерживают частоту обновления 250 Гц, яркость 1000 нит и 100% цветовой охват DCI-P3. Также ноутбуки имеют различные световые эффекты и настраиваемые RGB-подсветки.

Обновленные игровые ноутбуки Predator Helios от Acer предлагают геймерам возможность полностью раскрыть свой потенциал благодаря мощным процессорам и передовым графическим возможностям. Кроме того, эти ноутбуки обладают передовыми функциями охлаждения, яркими дисплеями и настраиваемыми световыми эффектами, что делает их привлекательным выбором для геймеров и творческих личностей.