Он оснащен процессорами Intel Core 14-го поколения с повышенной мощностью и частотой ядра для эффективного управления рабочими нагрузками

Компания Acer представила новый игровой ноутбук Nitro 17, который обладает повышенной производительностью, захватывающими впечатлениями и необходимыми функциями для игр и работы в режиме многозадачности. Он оснащен процессорами Intel Core 14-го поколения с повышенной мощностью и частотой ядра для эффективного управления рабочими нагрузками, а также графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40 с технологией DLSS 3.5. Ноутбук Nitro также предлагает доступ к Microsoft Copilot через специальную клавишу Copilot, что упрощает использование возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и творчества. Устройство оборудовано 17-дюймовым QHD-дисплеем с высокой частотой обновления 165 Гц, передовой системой охлаждения, коммуникационными функциями с поддержкой искусственного интеллекта и программным обеспечением NitroSense для полного контроля над ноутбуком. Кроме того, он поставляется с месячным пакетом Xbox Game Pass Ultimate, который предоставляет доступ к библиотеке высококачественных игр.

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Nitro 17 обладает мощными характеристиками благодаря процессору Intel Core i7 14700HX и графическому процессору NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop. Благодаря современным мобильным игровым процессорам Intel, ноутбук обеспечивает плавную игру, потоковое вещание и работу. Графический процессор GeForce RTX 40 Series Laptop, основанный на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace, обеспечивает потрясающую графику с технологией DLSS 3.5 и полной трассировкой лучей. Ноутбук также поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 МГц и до 2 ТБ SSD-накопителя PCIe NVMe.

Для улучшения игрового опыта пользователи могут наслаждаться высококачественным дисплеем ноутбука Nitro с разрешением QHD, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. Кроме того, он поддерживает функцию NVIDIA Advanced Optimus, которая позволяет динамически переключать графику без перезагрузки устройства. Nitro 17 также имеет оптимизированную систему охлаждения, которая помогает компонентам работать на полную мощность и улучшает производительность.

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Для потокового вещания и общения в игре ноутбук оснащен системой Acer PurifiedVoice 2.0 с тремя микрофонами и системой Acer PurifiedView для улучшения восприятия экрана. Также он имеет клавишу переключения режимов, которая предоставляет доступ к настройке подсветки клавиатуры и отображению производительности в режиме реального времени. Nitro 17 также обладает полным набором портов, включая USB Type C с Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и кардридер Micro SD, а также интерфейсы Killer DoubleShot Pro Ethernet E3100G и Wi-Fi 6E для стабильного подключения к сети.