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ddr22
ASUS представила на выставке CES 2024 широкий ассортимент игровой периферии и оборудования
ASUS Republic of Gamers (ROG) представила на выставке CES 2024 широкий ассортимент игровой периферии и оборудования

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ASUS Republic of Gamers (ROG) представила на выставке CES 2024 широкий ассортимент игровой периферии и оборудования. Их новая ультралегкая мышь ROG Keris II Ace разработана для геймеров и киберспортсменов, и благодаря экологически чистому корпусу на биооснове, она имеет общий вес всего 54 грамма, что делает ее идеальной для долгих игровых сессий. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 42 000 точек на дюйм и трехрежимной связью, что позволяет пользователям подключаться с помощью провода или беспроводного соединения. Дополнительно, Keris II Ace совместим с бустером ROG Polling Rate Booster, который повышает частоту опроса, обеспечивая более плавное и точное управление курсором, без необходимости покупать новую мышь.

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ROG Falchion RX Low Profile - это компактная игровая клавиатура с 65-процентным профилем, которая совмещает стиль и производительность. Она оснащена оптическими переключателями ROG RX Low-Profile, которые обеспечивают более стабильное нажатие клавиш с низкой задержкой отбоя и меньшим колебанием. Клавиатура имеет многофункциональную сенсорную панель для удобного управления и трехрежимное подключение, которое позволяет пользователю одновременно подключать до пяти устройств через различные способы. В комплекте идет чехол для защиты клавиатуры во время транспортировки.

IGROG Cetra True Wireless SpeedNova являются игровыми наушниками, которые имеют множество функций, таких как подключение по Bluetooth и беспроводную технологию ROG SpeedNova 2,4 ГГц. У них есть функция адаптивного ANC, которая настраивает уровень активного шумоподавления в зависимости от формы ушного канала пользователя и окружающего шума. Наушники также обеспечивают кристально чистое качество звонков благодаря микрофонам AI с костной проводимостью. Беспроводные наушники предлагают до 46 часов автономной работы, беспроводную зарядку и настраиваемую RGB-подсветку для большего стиля.

Компания ROG также представила другие продукты, такие как конденсаторный микрофон ROG Carnyx USB и игровой рюкзак ROG Archer ErgoAir. ROG Carnyx USB обеспечивает высокое качество записи звука благодаря кардиоидному пикапу и подключается через USB. Рюкзак ROG Archer ErgoAir имеет эргономичную конструкцию и специальную вентиляцию, что делает его идеальным выбором для комфортной переноски игрового оборудования. В целом, новый арсенал игровой периферии и оборудования от ROG предлагает геймерам все необходимое для успешной игры и эффективного преодоления границ возможного.

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