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ddr22
Belkin на CES 2024 представил новую линейку зарядных устройств
Бренд Belkin на CES 2024 представил новую линейку зарядных устройств, которые совместимы с технологиями GaN и Qi2

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Бренд Belkin на CES 2024 представил новую линейку зарядных устройств, которые совместимы с технологиями GaN и Qi2. Компания представила четыре новых продукта, отображая свои инновации, качество и ответственный подход к созданию продуктов. Среди них:

1. Магнитная подставка BoostCharge Pro 3-в-1: она обеспечит надежную зарядку устройств, поддерживающих Qi2, быструю зарядку Apple Watch и оптимальную зарядку беспроводных наушников.

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2. Магнитный банк питания BoostCharge Pro: обеспечивает энергию для устройств с поддержкой Qi2, имеет встроенный кикстенд и функцию "Power pass-through".

3. Зарядное устройство USB-C GaN Charger 200W: поддерживает быструю зарядку до 4 устройств одновременно и обладает компактным дизайном.

4. Док-станция 6-в-1 Core GaN Dock: эффективное решение для рабочего пространства с портами HDMI, USB-A, USB-C и Gigabit Ethernet.

Компания Belkin также привержена экологическим принципам, изготавливающая свои продукты из переработанных материалов (PCR) и использующая минимум пластика в упаковке. Она также стремится к углеродной нейтральности в своих операциях и борьбе с выбросами на уровне продуктов.

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