Мобильный процессор Intel Core Ultra "Meteor Lake" может быть самым производительным в компании

Мобильный процессор Intel Core Ultra "Meteor Lake" может быть самым производительным в компании, но по производительности он не опережает мобильные процессоры 13-го поколения Core "Raptor Lake" на целое поколение. Это объясняется не только тем, что у него меньше ядер в H-сегменте SKU, но и тем, что его производительные ядра (P-cores) фактически демонстрируют поколенческое снижение IPC, как выяснил Дэвид Хуанг в своем блоге, тестируя современные мобильные процессоры с помощью серии однопоточных бенчмарков. Хуанг провел сравнение производительности Core Ultra 7 155H и Core i7-13700H "Raptor Lake" в рамках SPECint 2017 с AMD Ryzen 7 7840HS, 7840H "Phoenix, Zen 4" и Apple M3 Pro и M2 Pro.

В ходе тестирования было установлено, что 155H, процессор H-сегмента, примерно соответствует 7840U и 7840HS на базе "Zen 4", а Core i7-13700H опережает их. Apple M2 Pro и M3 Pro опережают все остальные чипы по показателю IPC. Для определения IPC компания Huang протестировала все процессоры с одним ядром и их стандартными тактовыми частотами и разделила результаты SPECint 2017 на среднюю тактовую частоту загруженного ядра, зарегистрированную в ходе бенчмарка. Стоит отметить, что в ноутбуке i7-13000H использовалась двухканальная (4 субканала) память DDR5, а в ноутбуке Core Ultra 7 155H - LPDDR5, однако Хуанг отмечает, что это не должно повлиять на его вывод о регрессе IPC между "Raptor Lake" и "Meteor Lake".