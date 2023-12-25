На прошлой неделе мы впервые узнали о датах доступности грядущей линейки high-end видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40-series SUPER

В утечке информации от VideoCardz подтверждены даты доступности новой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40-series SUPER. Компания NVIDIA планирует представить три новых SKU - GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, 8 января на мероприятии NVIDIA GeForce RTX в рамках выставки CES 2024. Также будет доступен предварительный просмотр GeForce RTX 4070 SUPER. Пару недель спустя, 16 января, ожидаются обзоры карт RTX 4070 SUPER по цене MSRP, а 17 января - обзоры по цене выше MSRP и возможность приобрести карты. 23 января будут опубликованы обзоры карт RTX 4070 Ti по цене MSRP, а 24 января - информация о доступности продукта и обзоры по цене выше MSRP. Завершающим этапом станут обзоры RTX 4080 SUPER 30 и 31 января соответственно. Внутри компании NVIDIA новые карты называются "PG141-SKU 335" (RTX 4070 SUPER), "PG141-SKU 323" (RTX 4070 Ti SUPER) и "PG139-SKU 355" (RTX 4080 SUPER).