Эта Distro Plate может быть легко прикреплена к боковой панели корпуса O11 Dynamic Evo/XL.

Компания Alphacool представляет новую пластину Core Distro Plate для корпусов Lian Li O11 Dynamic Evo/XL. Эта пластина, устанавливаемая на внутреннюю боковую панель корпуса, является не только потрясающим зрелищем, но и обязательным элементом системы водяного охлаждения. Она значительно упрощает планирование, создание и обслуживание сложных водяных контуров, благодаря наличию встроенного резервуара и насоса VPP Apex. Пластина выполнена из высококачественного акрилового стекла, обеспечивая четкий обзор охлаждающей жидкости, а цифровая подсветка aRGB создает яркое освещение. Встроенный насос VPP Apex работает стабильно и плавно, снижая вибрации и потребляемую мощность. Пластину легко прикрепить к боковой панели корпуса O11 Dynamic Evo/XL, а также она может быть совместима с другими корпусами при условии подходящих размеров. Доступ к приобретению пластины Core Distro Plate O11 Dynamic Evo/XL с помпой Apex VPP уже есть в интернет-магазине Alphacool.