Starbreeze, компания-разработчик серии игр Payday, объявили об официально лицензированной игре Dungeons & Dragons, которая должна выйти в 2026 году.





Хотя Starbreeze еще предстоит много работы над Payday 3, у студии уже есть следующий крупный проект. В то время как предыдущая лицензионная игра по The Walking Dead оказалась неудачной, студия снова хочет попробовать свои силы в лицензионном проекте, на этот раз посвященном Dungeons & Dragons.

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Игра Starbreeze D&D разрабатывается под кодовым названием "Project Baxter" и будет иметь "фирменные основы" студии, включая кооперативный мультиплеер и "игры как сервис", что означает длительную поддержку игры после выпуска с обновлением контента.

Выпустить игру планируют в 2026 году, что кажется не таким уж и скорым сроком, учитывая, насколько длинными стали циклы разработки игр за последние годы. Однако игра будет создана на движке Unreal Engine 5, так что можно ожидать, что в ней появятся новые возможности для улучшения графики.

После успеха Baldur's Gate 3 от Larian Studios, еще одной лицензионной видеоигры по D&D и одной из самых рецензируемых игр 2023 года, к этой игре будет приковано немало внимания.