GELID Solutions представила новые вентиляторы Silent 12 и Silent 12 PWM Black, которые обеспечивают бесшумное охлаждение и долговечность. Эти вентиляторы оснащены инновационным усиленным подшипником, который снижает трение и риск возникновения шума. Они создают оптимальную игровую среду с усиленным воздушным потоком для продолжительных игровых сессий. Silent 12 PWM Black имеет интеллектуальную технологию управления скоростью вращения вентилятора в зависимости от нагрузки на процессор, обеспечивая идеальный баланс между производительностью, тишиной и долговечностью. Оба вентилятора соответствуют требованиям RoHS и WEEE и имеют 3-летнюю гарантию. GELID Solutions гордится этими новыми инновациями и считает их значительным шагом вперед в области бесшумных технологий.



