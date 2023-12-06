GELID Solutions представила новые вентиляторы Silent 12 и Silent 12 PWM Black
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GELID Solutions представила новые вентиляторы Silent 12 и Silent 12 PWM Black, которые обеспечивают бесшумное охлаждение и долговечность. Эти вентиляторы оснащены инновационным усиленным подшипником, который снижает трение и риск возникновения шума. Они создают оптимальную игровую среду с усиленным воздушным потоком для продолжительных игровых сессий. Silent 12 PWM Black имеет интеллектуальную технологию управления скоростью вращения вентилятора в зависимости от нагрузки на процессор, обеспечивая идеальный баланс между производительностью, тишиной и долговечностью. Оба вентилятора соответствуют требованиям RoHS и WEEE и имеют 3-летнюю гарантию. GELID Solutions гордится этими новыми инновациями и считает их значительным шагом вперед в области бесшумных технологий.
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