В своем последнем финансовом отчете Nintendo заявила, что с момента релиза Super Mario Bros Wonder смогла разойтись по миру тиражом в 4.3 миллиона копий

Для многих Марио является лицом видеоигр, и практически любая игра с участием итальянского водопроводчика пользуется успехом у покупателей. Тем не менее, последняя игра Super Mario Bros. Wonder, похоже, поразила воображение фанатов даже больше, чем обычно: новейший 2D-платформер стал самой продаваемой игрой в серии.

Как сообщает Wario64 в Twitter, за первые две недели продаж Super Mario Bros. Wonder удалось реализовать 4,3 млн. экземпляров. По словам представителей Nintendo, это делает ее "самой продаваемой игрой, связанной с Super Mario".

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Правда, стоит отметить, что в этот показатель входят только игры, выпущенные для Nintendo Wii/DS и последующих версий, что связано с особенностями сбора данных, но все же его принятие можно считать заметным.

Для сравнения, Marvel's Spider-Man 2 (которая также вышла 20 октября) за первые 24 часа разошлась тиражом 2,5 млн копий, что вдвойне впечатляет, учитывая, что общая база пользователей PS5 на данный момент гораздо меньше, чем Nintendo Switch.

При этом игры Nintendo известны своими невероятно долгими сроками хранения, а игры от первого лица продолжают продаваться в течение многих лет после выхода. Игра Super Mario Party, которая обычно считается одной из самых низкорейтинговых в серии, была продана тиражом чуть менее 20 млн. копий, поэтому будет интересно посмотреть, сколько копий Mario Wonder будет продано через год или два.