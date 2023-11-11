Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Super Mario Bros. Wonder стала самой продаваемой игрой в истории серии
В своем последнем финансовом отчете Nintendo заявила, что с момента релиза Super Mario Bros Wonder смогла разойтись по миру тиражом в 4.3 миллиона копий

реклама

Для многих Марио является лицом видеоигр, и практически любая игра с участием итальянского водопроводчика пользуется успехом у покупателей. Тем не менее, последняя игра Super Mario Bros. Wonder, похоже, поразила воображение фанатов даже больше, чем обычно: новейший 2D-платформер стал самой продаваемой игрой в серии.

Как сообщает Wario64 в Twitter, за первые две недели продаж Super Mario Bros. Wonder удалось реализовать 4,3 млн. экземпляров. По словам представителей Nintendo, это делает ее "самой продаваемой игрой, связанной с Super Mario".

реклама

Правда, стоит отметить, что в этот показатель входят только игры, выпущенные для Nintendo Wii/DS и последующих версий, что связано с особенностями сбора данных, но все же его принятие можно считать заметным.

Для сравнения, Marvel's Spider-Man 2 (которая также вышла 20 октября) за первые 24 часа разошлась тиражом 2,5 млн копий, что вдвойне впечатляет, учитывая, что общая база пользователей PS5 на данный момент гораздо меньше, чем Nintendo Switch.

При этом игры Nintendo известны своими невероятно долгими сроками хранения, а игры от первого лица продолжают продаваться в течение многих лет после выхода. Игра Super Mario Party, которая обычно считается одной из самых низкорейтинговых в серии, была продана тиражом чуть менее 20 млн. копий, поэтому будет интересно посмотреть, сколько копий Mario Wonder будет продано через год или два.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

#super mario bros. wonder
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nintendo продемонстрировала разработчикам прототип будущей консоли Switch 2 на выставке Gamescom
Super Mario Bros. Wonder не имела сроков разработки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
13
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
8
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
1
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
2
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
10
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
5
"Ланцет" обзавелся LIDAR и теперь прожигает противодронные экраны ещё на подлете к технике ВСУ
1
Forbes: российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты
+
В GTA 6 может появиться кооперативный режим для основной кампании
+
WhatsApp теперь позволяет пользователям скрывать свое местоположение во время звонков
+
AMD готовится прекратить поддержку всех своих видеокарт, кроме Radeon RX 5000, 6000 и 7000
7
В аренду сдаются 107 000 перепрофилированных графических процессоров от майнинга
+
В Турции начался бойкот платежных систем Mastercard и Visa
2
США убедили Израиль проводить гуманитарные паузы в бомбардировках сектора Газа
2
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
8
Ведущие вендоры готовятся к выходу десктопных процессоров Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5
+
WP: высокопоставленные офицеры ВСУ погибли от ракетного удара на Запорожье
+
В поступивших из сектора Газы фото заметили израильский бронетранспортер «Эйтан»
1
Исследование показало, что изменения вызванные пьянством пропадают после 7,3 месяца без алкоголя
3

Популярные статьи

Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
26
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
Как сломалась моя Xbox series S
28
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
18
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
6
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
8
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
+
Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай
2

Сейчас обсуждают

Garthar
03:14
Это ты только что описал те лаги который начали выпускать после того как завод по производству дельта древесины раздолбали. Это поздняя конструкция. То что моторама стальная это каждому дурачку ивзвес...
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
Αндрей Βласов
03:03
Всю неделю паникёры воют о борьбе с блокировщиками, а тут автор только разродился. 🤯 Когда это станет актуальным для РФ, к тому моменту уже будут новые пути обхода. 😎 Кста, YT Vanced нашёл себя в но...
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
Максим Лобков
02:55
- Куда поехал? - В Монако!)
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Anton Пыль
02:33
С 5 фпс до 35 или как?
Новый драйвер для видеокарт Arc дает десятки и сотни процентов прироста в играх
Василий Мороз
02:31
Уже все цивилизованные страны переходят с пластика на другую упаковку, с двигателей внутреннего сгорания на электро. И только в России продолжают жить вчерашним днем, развивать то, что наносит ущерб п...
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Евгений Семериков
02:13
Ну они же портнеры... Как же так
РФ вышла из комиссии СБ ООН по Северным потокам – спустя год расследования так и не началось
Евгений Семериков
02:05
Раньше если что то сделают вооружение то засекречивали а теперь сделали или нет непонятно ено трубят на весь мир.. Это что за тактика такая?
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
VRoman
01:44
8ГБ там выделено не только для оперативки, но и включая видеопамять. Так что для процессора там более 7,5 ГБ даже в самом лучшем случае не будет.
Apple в центре очередного скандала – 8 ГБ оперативной памяти в 2023 году мало для MacBook Pro
Shatun29
01:41
Односекционная вода не лучше будет чем хороший воздух, а учитывая что околосокетное пространство не будет обдуваться в таком корпусе то беда будет, плюс радиатор займёт место в передней части и тогда ...
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
REY_B_
01:35
55 миллиардов на F-35 как бы совершенно ничто, по сравнению с тратами США на Афганистан и Украину. Другое дело, что это были настоящие 55 миллиардов. Т.е. номинированные в реальном высококвалифицирова...
Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем