Подробное описание DLC для Alan Wake 2 Story, включает телешоу Twisted и возможный кроссовер Control.

Remedy планировала создать взаимосвязанную вселенную игр, хорошо известную благодаря второму дополнению для Control, в котором фигурировала связь с Аланом Уэйком. Теперь, похоже, это межвселенное миростроительство продолжится в предстоящем дополнении для Alan Wake 2.

Alan Wake 2 официально вышел на прошлой неделе и получил признание критиков. Несмотря на некоторые первоначальные проблемы с производительностью, вызванные высокими системными требованиями игры к ПК, конечный продукт довольно хорошо работает на различных машинах и имеет очень масштабируемые графические параметры. Теперь, когда игра вышла, Remedy обращает свое внимание на будущий контент: для игры запланировано два расширения.

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Первое дополнение будет посвящено вымышленному телешоу Night Springs из Alan Wake. Второе дополнение не менее интересно: действие происходит в Доме у озера, загадочном объекте, который используется независимой правительственной организацией для проведения секретных исследований.

Учитывая, что Контрол и Алан Уэйк ранее пересекались, имеет смысл использовать «Дом у озера» для дальнейшего переплетения этих двух вселенных. После Alan Wake 2 весьма вероятно, что следующая большая однопользовательская игра Remedy также станет продолжением Control.