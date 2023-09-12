Кровавая игра в культовой франшизе файтингов будет выпущена для PlayStation 4

До выхода Mortal Kombat 1 остались считанные дни, и хотя игра была представлена и показана как эксклюзив для консолей текущего поколения, похоже, что NetherRealm планирует перенести ее на консоли прошлого поколения. Согласно рекламным материалам, опубликованным GameStop, Mortal Kombat 1, как минимум, выйдет и на PlayStation 4.

Как заметил пользователь Twitter Foulness_Arisen, на рекламных щитах, расположенных в магазинах GameStop и рекламирующих грядущую Mortal Kombat 1, есть баннер, на котором перечислены доступные платформы: PlayStation 5 и PS4.

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Учитывая тот факт, что игра выходит на Nintendo Switch, нет никаких причин, по которым игра не могла бы быть запущена на системах последнего поколения. Тем не менее, если это действительно так, то тот факт, что официально никогда не говорилось о выходе MK1 на PS4/Xbox One, выглядит несколько двусмысленно.

Хотя это и маловероятно, но возможно, что это простая опечатка маркетингового отдела игры. Остается ждать, что скажет команда NetherRealm/WB Games в ближайшие дни до и после выхода Mortal Kombat 1.