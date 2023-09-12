Создатели Mortal Shell рассказали о том, что на сегодняшний день тираж игры превысил 1 млн копий по всему миру

Mortal Shell (смотрите мой обзор) - одна из самых известных Souls-подобных игр. Эта экшен-RPG, которая "проверяет ваше здравомыслие и стойкость в разрушенном мире", вышла в августе 2020 г. и была тепло встречена поклонниками жанра. С тех пор игра была улучшена за счет поддержки текущих поколений и расширения. Все это позволило создать очень успешную игру, которая на сегодняшний день официально продана тиражом более 1 млн. копий.

В интервью Gamesindustry.biz издатель Mortal Shell компания Playstack сообщила, что с момента выхода игры в 2020 году было продано более 1 млн. копий. Еще более впечатляющим является тот факт, что эта цифра не учитывает общую базу игроков игры, поскольку Mortal Shell в прошлом была доступна как на PlayStation Plus, так и на Xbox Game Pass.

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Говоря о том, как удалось достичь таких высоких показателей для совершенно нового IP, вице-президент Playstack по издательской деятельности Роб Кроссли отметил: "Как и большинство ААА- и премиальных инди-игр, аудитория Mortal Shell исключительно грамотна в области маркетинга, она знает календарь событий, знает, через какие каналы и платформы искать игры. И они просто невероятно умеют делиться.

Помню, в 2020 году кто-то в чате на Twitch-стриме Асмонгольда попросил его посмотреть трейлер к игре Mortal Shell, что он и сделал в прямом эфире для десятков тысяч зрителей. Трудно оценить стоимость такого органического маркетинга, это просто фантастика. Покупатели игр очень сообразительны, они точно знают, чего хотят, и могут быть отличными пропагандистами. Это огромное преимущество для такой игры, как Mortal Shell, которая вдохновляет на страсти".

Продать 1 миллион копий - не такой уж большой успех, особенно для такой новой игры, как Mortal Shell. Будет интересно узнать, какие планы на будущее у команд Cold Symmetry и Playstack.