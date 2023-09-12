В начале октября цифровой магазин Steam обзаведётся новой функцией, позволяющей пользователям легко понять, поддерживает ли та или иная игра контроллеры PlayStation

Для тех, кто хочет играть в компьютерные игры с помощью контроллера, исторически сложилось так, что периферийное устройство Xbox от Microsoft не поддерживает контроллеры PlayStation (по крайней мере, без стороннего программного обеспечения). Наконец, компания Steam добавляет в списки магазина Steam индикатор, позволяющий владельцам DualShock и DualSense узнать, какие игры будут работать с их контроллерами, а какие нет.

Сообщив об этом в своем блоге, команда Valve сообщила об обновлении страницы Steamworks: "В Steamworks появилась новая анкета поддержки контроллеров для разработчиков, позволяющая лучше описать устройства, поддерживаемые игрой. Если ваша игра хорошо работает с контроллером DualShock или DualSense (PlayStation 4 и PlayStation 5 соответственно), теперь вы можете указать эту информацию в Steamworks. Это первый шаг к тому, чтобы помочь игрокам найти игры, поддерживающие наиболее распространенные контроллеры для видеоигр на ПК. Начиная с октября мы будем показывать эту информацию игрокам в магазине Steam и в настольном клиенте Steam".

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Благодаря тому, что разработчики вскоре смогут указывать поддержку контроллеров, игроки также получат новые инструменты, позволяющие фильтровать игры по тому, с какими контроллерами работает игра, что в целом сделает ее гораздо более удобной для пользователей.



