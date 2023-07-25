Виталик Бутерин выделил «основные риски» Worldcoin

Сооснователь Ethereum, Виталик Бутерин, выразил опасения о конфиденциальности проекта Worldcoin Сэма Альтмана, который использует сканирование сетчатки глаза для цифровой идентификации. Несмотря на использование хешированных биометрических данных и криптографии ZK-SNARK, Бутерин указывает на риск утечки данных и возможность раскрытия больше информации о пользователе. Он также обеспокоен доступностью технологии сканирования Orb и проблемами централизации, и потенциальной уязвимостью мобильных устройств пользователей.

Несмотря на указанные проблемы, Бутерин признает важность получения такого "цифрового паспорта" и предлагает сочетание различных методов, включая социальные графики и биометрические технологии. Напомним, что 24 июля Worldcoin объявил о своем официальном запуске и выпуске собственного токена WLD, поддержку которого уже объявили криптобиржи Binance, Bybit и OKX.

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