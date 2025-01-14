Массовый сбой интернета в России: пользователи остались без доступа к ключевым сервисам, включая банки и госуслуги. Провайдеры заявляют о внешних причинах, а Роскомнадзор уверяет, что всё уже починили.

Во вторник в России случился масштабный сбой работы почти всех крупных телекоммуникационных сетей. Пользователи жаловались на невозможность зайти на сайты или использовать мобильные приложения. Под удар попали не только обычные люди, но и крупные компании, включая банки и государственные структуры.

Жители Москвы и Подмосковья сильнее всего почувствовали перебои с интернетом. Жалобы посыпались от клиентов таких провайдеров, как «Акадо», Tele2, МГТС и «Ростелеком». Люди писали, что не работают Google, «Википедия», сервисы РЖД и прочие популярные сайты. Даже платформы, которые обычно помогают отслеживать сбои, сами оказались бесполезны: «Сбой.рф» вообще не грузился, а Downdetector.su показывал только стартовую страницу.

Особенно возмутили людей проблемы с банковскими приложениями, которые не открывались даже через мобильный интернет. Не работал и Outlook, что создало трудности для бизнеса. Интересно, что за границей таких проблем не было, а в других регионах России они были минимальными.

В Роскомнадзоре сообщили, что случилось «кратковременное нарушение связности» в российском интернете, но всё быстро починили специалисты Центра мониторинга связи.

«Билайн» заявил, что их сеть работает нормально, а проблемы вызваны внешними факторами. В «Ростелекоме» тоже уверили, что их инфраструктура не пострадала. МТС и «Яндекс» предпочли не комментировать ситуацию.

Компания VK заверила, что её сервисы работали без перебоев. Московская биржа тоже осталась вне зоны риска благодаря своей изолированной инфраструктуре.