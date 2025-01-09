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dayX
В ЕС напомнили Трампу о международном праве после его заявлений о Панамском канале и Гренландии
Европейские лидеры выразили недоумение и обеспокоенность по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии и Панамского канала к США. Политики напомнили о важности соблюдения международного права и территориальной целостности, отметив, что такие идеи не имеют правового основания и вызвали волну дипломатических разногласий.

Заявления Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии и Панамского канала к США вызвали волну недоверия и тревоги среди лидеров Европейского союза. В ЕС поспешили напомнить о неприкосновенности международного права и территориальной целостности государств, подчеркнув, что такие инициативы — не просто спорны, но и совершенно неприемлемы.

Канцлер Германии Олаф Шольц, словно опытный дирижёр, сразу задал тон реакции ЕС. В своём официальном заявлении он подчеркнул, что любые изменения границ должны происходить исключительно мирным путём и строго в рамках международных норм. Уважение к суверенитету государств — это не просто формальность, это основа, на которой стоит весь мировой порядок.

После слов Трампа Шольц оперативно связался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Фредериксен спокойно, но твёрдо заявила, что союзнические отношения с США надёжны, как датские ветряки, и никакого давления со стороны Вашингтона на Копенгаген быть не может. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, в свою очередь, сказал прямо: "Гренландия не продаётся. Никогда и ни за какие деньги".

Эгеде также напомнил, что остров стремится к полной независимости от Дании. Самоопределение и национальная идентичность — вот их главное направление.

Не остался в стороне и президент Франции Эммануэль Макрон. В телефонном разговоре с Шольцем он обсудил сложившуюся ситуацию. Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, выступая на совместной пресс-конференции с Энтони Блинкеном, отметил, что Европе пора перестать полагаться исключительно на трансатлантические связи и начать укреплять собственные оборонные возможности.

Интересно, что не только европейские, но и американские дипломаты подняли брови от удивления. Представитель Госдепа США заявил, что идея Трампа не имеет ни политической, ни экономической логики. "Это невозможно. И не стоит тратить на это время", — сказал он, разводя руками.

Эксперты предполагают, что интерес Трампа к Гренландии связан с её стратегическим положением и климатическими изменениями. Растаявшие льды Арктики открывают новые судоходные маршруты, превращая их в своеобразные магистрали между Европой, Северной Америкой и Азией.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил: Гренландия — это не просто кусок льда на карте. Это ключевой узел, шоссе, которое может дать США важное стратегическое преимущество.

#сша #трамп #шольц #гренландия
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