По словам Мюллера, первая половина зимы пройдена успешно, но рост потребления остаётся ощутимым. Хранилища заполнены примерно на 80%, что обеспечивает стране определённую энергетическую подушку безопасности. Однако расслабляться рано.
С 1 января 2025 года Европа окончательно попрощалась с транзитом российского газа через Украину. Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" утратил силу, и поставки были прекращены.
К этому сценарию Европейский союз готовился заранее: газовая инфраструктура была модернизирована, мощности для приёма сжиженного природного газа (СПГ) значительно увеличены. Однако за всё приходится платить — СПГ обходится дороже, и это дополнительное бремя ложится на плечи потребителей.
Москва неоднократно предупреждала: отказ от трубопроводного газа в пользу СПГ ударит по кошелькам европейцев. И прогнозы сбываются — рост коммунальных платежей и удорожание производства стали новой реальностью.
Санкции против российского газа в Кремле называют инструментом экономической войны. Тем не менее, Европа твёрдо следует выбранному курсу, несмотря на издержки и трудности.
Эксперты подчёркивают: для долгосрочной стабильности одних экстренных мер недостаточно. Нужны стратегии, которые выдержат испытание временем.
В ближайшие годы Германия продолжит диверсифицировать энергопоставки, развивать инфраструктуру для СПГ и наращивать долю альтернативной энергетики — солнечной, ветровой и водородной.
Однако неопределённость сохраняется. Цены на газ остаются волатильными, а финансовое давление на домохозяйства и бизнес остаётся высоким. Эксперты советуют гражданам продолжать экономить газ, чтобы уменьшить риски и встретить будущие зимы с большим запасом прочности.