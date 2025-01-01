С наступлением осенне-зимнего сезона Германия вновь столкнулась с увеличением потребления газа. С октября по декабрь показатель вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер продолжает призывать граждан к экономии, чтобы снизить финансовое давление на домашние бюджеты.

По словам Мюллера, первая половина зимы пройдена успешно, но рост потребления остаётся ощутимым. Хранилища заполнены примерно на 80%, что обеспечивает стране определённую энергетическую подушку безопасности. Однако расслабляться рано.

С 1 января 2025 года Европа окончательно попрощалась с транзитом российского газа через Украину. Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" утратил силу, и поставки были прекращены.

К этому сценарию Европейский союз готовился заранее: газовая инфраструктура была модернизирована, мощности для приёма сжиженного природного газа (СПГ) значительно увеличены. Однако за всё приходится платить — СПГ обходится дороже, и это дополнительное бремя ложится на плечи потребителей.

Москва неоднократно предупреждала: отказ от трубопроводного газа в пользу СПГ ударит по кошелькам европейцев. И прогнозы сбываются — рост коммунальных платежей и удорожание производства стали новой реальностью.

Санкции против российского газа в Кремле называют инструментом экономической войны. Тем не менее, Европа твёрдо следует выбранному курсу, несмотря на издержки и трудности.

Эксперты подчёркивают: для долгосрочной стабильности одних экстренных мер недостаточно. Нужны стратегии, которые выдержат испытание временем.

В ближайшие годы Германия продолжит диверсифицировать энергопоставки, развивать инфраструктуру для СПГ и наращивать долю альтернативной энергетики — солнечной, ветровой и водородной.

Однако неопределённость сохраняется. Цены на газ остаются волатильными, а финансовое давление на домохозяйства и бизнес остаётся высоким. Эксперты советуют гражданам продолжать экономить газ, чтобы уменьшить риски и встретить будущие зимы с большим запасом прочности.