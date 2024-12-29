Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dayX
На пляже в Анапе снова зафиксировали выброс мазута
В Анапе на пляже «Динамо» произошёл выброс мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Власти и волонтёры активно очищают береговую линию, чтобы минимизировать экологический ущерб. Экологи предупреждают, что восстановление природы займёт годы.

На побережье Черного моря, у пляжа «Динамо» в Анапе, снова выбросило мазут. Сообщается, что на месте трудится бригада из пятидесяти человек. Их главная задача – быстро очистить участок и минимизировать ущерб для местной экологии.

Этот инцидент – продолжение истории с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которое произошло 15 декабря в Керченском проливе. На борту танкеров находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море оказалось почти 4 тысячи тонн. Президент Владимир Путин назвал происшествие серьёзным экологическим бедствием. Сперва ввели режим региональной ЧС, а к 26 декабря статус повысили до федерального уровня.

На пляже работы идут полным ходом. Администрация Анапы, сотрудники сельских поселений и муниципальных служб объединились, чтобы убрать мазут с берегов. По данным на 27 декабря, было собрано более 209 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Проверили уже около 220 километров береговой линии. Спасатели, местные жители и волонтёры трудятся вместе. Их усилиями удалось спасти около 1,3 тысячи птиц, которые пострадали от загрязнения.

Разлив мазута нанёс серьёзный удар по экосистеме Черного моря. Загрязнённые воды и берега стали настоящей угрозой для рыб, птиц и других морских обитателей. Экологи предупреждают: на восстановление природы могут уйти годы. Особенно страдает флора и фауна, ведь мазут не только отравляет организм, но и нарушает кислородный баланс в воде.

Кроме того, происшествие бьёт по туристической репутации Анапы, известной своими чистыми пляжами и курортами.

Власти региона намерены продолжать работы до полного устранения последствий катастрофы. Всё находится под строгим контролем, а специалисты разрабатывают новые методы для предотвращения подобных инцидентов.

#экология #черное море #экологическая катастрофа #керченский пролив #мазут #чс #анапа #разлив нефти #охрана природы #очистка берега
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft предупреждает пользователей, чтобы они избегали установки Windows 11 с флешки
18
Основатель Li Auto заявил, что опыт ночного вождения в Китае заставил бы Илона Маска полюбить лидары
1
Financial Times: При производстве ракет «Орешник» используется западное оборудование
16
Lloyd's List: Нефтяной танкер, повредивший подводные кабели, был оснащён шпионским оборудованием
6
Китай успешно получил изотоп никеля-64, стоимость которого превышает цену золота
1
В приложении камеры на мобильных телефонах Honor к Новому году появился специальный водяной знак
+
NVIDIA разыгрывает коллекционные карты GTX 1080 Ti и RTX 4080 Super DOOM Series
1
Snapdragon 8 Elite 2 получит улучшенный графический процессор с возросшей производительностью
+
ВС ВСУ потеряли еще один F-16 на боевом вылете
4
Используя Commodore 64 для вычислений, учёные решили превзойти результаты квантового компьютера
1
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
+
Информатор раскрыл стоимость одной из моделей GeForce RTX 5080 от ASUS
2
Производство самолётов МС-21 и SJ-100 будет ускорено после прохождения сертификации
+
Grand Theft Auto 3: Утечка дизайнерской документации свидетельствует об амбициозных планах
2
Журналисты показали секретный российский дрон "Сибирячок"
2
Энтузиаст создал полномасштабную копию кабины грузовика для игры American Truck Simulator
3
Армия США начала выпускать новые вездеходы для операций в Арктике
3
Уральский авиазавод отправил МО РФ первые самолеты УТС-800
1
iPhone 17 Pro будет иметь меньший динамический остров благодаря использованию технологии Meta Lens
+
Крылатые ракеты Х-101 создали теплоконтрастную ложную цель и обманули ПВО, попав на видео
3

Популярные статьи

Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
363
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
56
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
12
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
10
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
16
MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake
4
Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше
1
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
7
Тест ноутбука MSI Alpha 15 (R7 4800H, RX 5600M) после установки второго вентилятора
13
На Западе высоко оценили новую 152-мм гаубицу 2С43 "Мальва", оснащенную защитой от БПЛА
+

Сейчас обсуждают

Barvynok
00:27
Каждая мразь нацистская, либерстная, радостно улюлюкает и рассказывает что надо было делать, или как бедных и несчастных хохлоскотов и иуд бомбили тут и там. Но надо было на самом деле вас ровнять с з...
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
Маэстро
00:25
Всё кончено. Чем дальше, тем бесполезней твои действия.
Алиев призвал Россию выплатить компенсации за авиакатастрофу в Актау
aleximus777
00:20
Если это про технологию оптимус, там же написано что это только для ноутов, плюс походу она устарела, там ртх карт нету. Ну и опять же - там все про бесшовное переключение между энергосбережением и по...
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
DIP32
00:18
Да они все там гниды. Правильно британцы говорят: У Британии нет постоянных друзей, есть только постоянные интересы. Порой нужно полезному учиться у англосаксов. Как обходиться с разными лимитрофами. ...
Алиев требует от России компенсацию за крушение самолета в Актау
DIP32
00:16
Вину, как раз определяет суд через улики и доказательства. Как это делается в цивилизованном мире. Кастрюли привыкли к самосуду ?))) Ничего другого от селюков и не ожидали.
Алиев требует от России компенсацию за крушение самолета в Актау
Gamandril
00:15
А вот тут что на линуксе пишут. То есть на линуксе таких ограничений нет в принципе и официально заявлена поддержка интеловских встроек, то есть и UHD 770. PRIME render offload NVIDIA driver since v...
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
Shatun29
00:15
И какая война, напомни когда 404 войну России обьяъвила?
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
Рома Сафин
00:14
Только не понимаю, какое им дело, кто на стороне РФ воюет. Если только США не ищет повод отложить Корею новыми санкциями.
Зеленский заявил, что ВСУ пленили бойца КНДР на Курщине
Shatun29
00:14
Про закрытое небо расскажи пассажирам боинга над донецком в 14 году.
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
Дмитрий Стрюк
00:13
13р в час на рваном ведре, людям с низким достатком проще с торрента скачать) а хай энд железо там от 80р в час. И продают они обычную приставку к телеку на ARM платформе, судя по характеристикам там...
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем