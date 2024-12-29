В Анапе на пляже «Динамо» произошёл выброс мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Власти и волонтёры активно очищают береговую линию, чтобы минимизировать экологический ущерб. Экологи предупреждают, что восстановление природы займёт годы.

На побережье Черного моря, у пляжа «Динамо» в Анапе, снова выбросило мазут. Сообщается, что на месте трудится бригада из пятидесяти человек. Их главная задача – быстро очистить участок и минимизировать ущерб для местной экологии.

Этот инцидент – продолжение истории с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которое произошло 15 декабря в Керченском проливе. На борту танкеров находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море оказалось почти 4 тысячи тонн. Президент Владимир Путин назвал происшествие серьёзным экологическим бедствием. Сперва ввели режим региональной ЧС, а к 26 декабря статус повысили до федерального уровня.

На пляже работы идут полным ходом. Администрация Анапы, сотрудники сельских поселений и муниципальных служб объединились, чтобы убрать мазут с берегов. По данным на 27 декабря, было собрано более 209 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Проверили уже около 220 километров береговой линии. Спасатели, местные жители и волонтёры трудятся вместе. Их усилиями удалось спасти около 1,3 тысячи птиц, которые пострадали от загрязнения.

Разлив мазута нанёс серьёзный удар по экосистеме Черного моря. Загрязнённые воды и берега стали настоящей угрозой для рыб, птиц и других морских обитателей. Экологи предупреждают: на восстановление природы могут уйти годы. Особенно страдает флора и фауна, ведь мазут не только отравляет организм, но и нарушает кислородный баланс в воде.

Кроме того, происшествие бьёт по туристической репутации Анапы, известной своими чистыми пляжами и курортами.

Власти региона намерены продолжать работы до полного устранения последствий катастрофы. Всё находится под строгим контролем, а специалисты разрабатывают новые методы для предотвращения подобных инцидентов.