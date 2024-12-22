Компания Intel изменила планы по внедрению x86S — новой архитектуры с упрощённой 64-разрядной моделью. Несмотря на технологические преимущества, проект столкнулся с недостатком поддержки со стороны партнёров и рисками для всей индустрии. Теперь Intel сосредоточится на улучшении существующей экосистемы x86.

Компания Intel, ранее заявившая о планах полностью перейти на 64-разрядную архитектуру в своих процессорах, изменила курс. Весной 2023 года корпорация выпустила документ, где описывались плюсы отказа от старых режимов и внедрения x86S-архитектуры. Однако теперь стало ясно, что проект закрыт.

Решение было принято после создания консультативной группы по экосистеме x86. В неё вошли такие крупные игроки, как AMD, Google и другие лидеры индустрии. Вместе они занимаются разработкой новых стандартов для архитектуры x86.

Intel пояснила, что будет продолжать развивать экосистему x86, но инициатива x86S отклонена из-за недостатка поддержки со стороны партнёров. Масштабные изменения требуют коллективных усилий, а продвигать такую идею в одиночку оказалось невыгодно.

Ранее Intel подчёркивала, что упрощённая архитектура имеет много преимуществ:

-Оптимизация сегментации. Переход на 64-разрядную модель упростил бы поддержку современных 32-разрядных приложений.

-Удаление устаревших функций. Включая кольца 1 и 2, старую сегментацию и механизмы ввода-вывода.

-Исключение 16-битной адресации. Она давно не актуальна для современных технологий.

-Обновление APIC до X2APIC. Это убрало бы элементы прошлого века вроде 8259.

-Устранение избыточных битов. Некоторые режимы операционных систем больше не используются.