После 20 июня рынок уже никогда не будет прежним

Представьте себе, что вы идёте в магазин и покупаете понравившийся вам смартфон. Денег на флагман нет, но вы где-то читали о том, что все актуальные аппараты легко справляются почти со всеми задачами. Это значит, что даже не самый дорогой телефон будет тянуть просмотр роликов в интернете, прослушивание музыки и сможет делать приличного качества фотографии. Большей части пользователей ничего другого и не нужно, но дело не только в том, насколько мощным будет установленный процессор и насколько много оперативной и физической памяти решит поставить разработчик. Кроме всех этих переменных существует и другие, о которых мы и поговорим.

Итак, вы приобрели новенький смартфон. Допустим, он вас полностью устраивает, но ничто не вечно. Операционная система имеет множество дыр, а из-за чрезвычайной сложности добиться полной безопасности в программном обеспечении невозможно. Требуются постоянные обновления, но далеко не все производители вообще готовы тратить время и деньги на такие вещи. Кроме того, техника ещё и может выйти из строя.

Количество брака в последние годы сильно снизилось, но это не главная проблема, ведь пользователь может дорогостоящий телефон просто уронить в воду. Понадобится новая материнская плата, а после сильного удара – ещё и замена дисплея. Батарея также приходит в негодность, а значит поддержка остаётся ключевой переменной, о которой нужно помнить перед походом в магазин. Похоже, жителям Евросоюза некоторые сложности больше не угрожают. Так, с 20 июня 2025 года в странах ЕС начали действовать новые правила, которые могут существенно изменить рынок смартфонов и отношение потребителей к технике. ЕС продолжает продвигать идею «права на ремонт», а власти смотрят не только в сторону флагманов, но и бюджетного сегмента, предъявляя к электронике повышенные требования.

Например, смартфоны и планшеты, доступные в магазинах ЕС, должны быть не просто мощными и красивыми, но и выносливыми. Разработчиков обяжут использовать материалы, выдерживающие царапины и падения, а также пересмотреть подход к устойчивости к пыли и воде. Точные стандарты защиты пока не раскрываются, но чиновники полагают, что новые требования изменит подход производителей. Всё просто, ведь надёжность устройства становится таким же важным фактором, как и его внешний вид. Отдельное внимание уделено аккумуляторам. Они обязаны сохранять не менее 80% ёмкости даже после 800 циклов зарядки, а это примерно 2-3 года активного использования. Но самое интересное впереди. Например, к 2027 году батареи в смартфонах должны стать легкосъёмными. Да, как в старые добрые времена: никакого клея, сплошные защёлки и винтики. Пользователь снова сможет сам заменить изношенный аккумулятор без визита в сервис. Всё это чрезвычайно важно, ведь ни один торгующий на рынке ЕС производитель не сможет обойти указанные выше требования.

Ремонт станет проще не только технически, но и логистически. Производителей обяжут держать на складе комплектующие к каждой модели как минимум 7 лет после её снятия с продажи. Заказ запчастей не должен занимать больше 5-10 дней. При этом компаниям запрещено ставить какие-либо барьеры для альтернативных решений. Например, запрещено мешать использованию бывших в употреблении деталей или тех, что напечатаны на 3D-принтере. Обычно подобными запретами грешит американская Apple, назвавшая принятый закон абсурдным. Независимые мастерские получают поддержку: им должны быть доступны не только официальные детали, но и ремонтные инструкции с инструментами, которые разработчики должны выложить в свободный доступ без дополнительных условий или скрытых ограничений.

Кроме того, покупателям станет проще ориентироваться в этой новой реальности благодаря новой системе маркировки. Вместо привычной энергоэффективности на этикетках появятся оценки по надёжности, ремонтопригодности и долговечности (от A до E). Это превратит выбор смартфона в более осознанный процесс, ведь станет важно не только, насколько быстро работает устройство, но и сколько оно сможет прослужить без вмешательства. Особое внимание в реформе уделено программному обеспечению. С этого лета все производители обязаны поддерживать операционную систему не менее 5 лет с момента выхода последней партии устройства. А значит, на практике смартфон может получать обновления до 7-8 лет, что значительно выше, чем сегодня. Пожалуй, только Apple в настоящее время укладывается в подобные требования, тогда как компании, выпускающие устройства на базе Android, не спешат перенимать полезные привычки у яблочного гиганта. А это не просто мелочь, ведь именно отсутствие обновлений принято считать одной главных причин, из-за которой люди выбрасывают на свалку вполне рабочие гаджеты.

Особенно подчёркивается, что все сервисные мастерские должны получать полноценный доступ ко всем необходимым прошивкам и техническому ПО для ремонта. Больше никаких искусственных ограничений вроде специальных кодов, DRM-защиты или отказов из-за лицензионных условий. ЕС даёт понять: производители не должны держать рынок ремонта в заложниках. Суть происходящего кроется в постепенной трансформации всего рынка электроники. ЕС борется не только за экологию, снижая объёмы электронных отходов, но и за интересы потребителя. Теперь покупка гаджета – это не просто сделка «деньги в обмен на коробку», а долгосрочное соглашение: устройство обязано служить дольше, быть ремонтопригодным и не устаревать морально за пару лет. В выигрыше остаются не только пользователи, которые смогут сэкономить на новых покупках, но и независимые мастерские, которым наконец дают инструменты и права, чтобы конкурировать с официальными сервисами. Производителям же придётся менять подход: делать не просто красивые, но и крепкие, умные и долговечные гаджеты.

В настоящее время российский рынок электроники находится под санкциями, но так будет не всегда. Эксперты отмечают, что на отечественных прилавках чаще всего встречаются гаджеты, которые созданы для европейского рынка. Проще говоря, общие для рынка ЕС требования напрямую повлияют на происходящее в РФ. Не сразу, но ключевым разработчикам намного проще соблюдать единые требования. Нет никакого смысла выпускать уникальные устройства для европейского и российского рынков, а значит совсем скоро рядовые покупатели в РФ ощутят на себе благотворные перемены. Даже в ЕС разработчикам дают время на раскачку, ведь требования касаются только новых моделей. До недавнего времени бюджетные смартфоны имели поддержку не более двух лет, тогда как флагманы – не больше 4-5 лет. Некоторые эксперты уверены, что без подорожания не обойтись, но в целом за телефон, который получит в двое больший жизненный цикл, отдать лишние 10 тысяч рублей согласятся многие покупатели.