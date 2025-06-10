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Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров

Если нечто подобное случится, то точно не в ближайшие годы. Технология масштабирования имеет массу недостатков, которые придётся устранить, прежде чем геймеры начнут доверять умным алгоритмам
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Предположим, вы решили купить новый компьютер. Если нет желания тратить слишком много денег на флагманские комплектующие, то легко можно уложиться в 50 тысяч рублей. За эту сумму вы получите один из популярных процессоров, 32 Гб оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью 2 Тб, качественный блок питания и хорошее охлаждение с вместительным корпусом. Материнская плата позволит экспериментировать с таймингами ОЗУ, а в целом такого ПК хватит на 5 лет. Вот только ситуация быстро меняется, когда дело доходит до покупки видеокарты. Эксперты констатируют, что видеоигры стали мало зависеть от процессора. Даже камень, выпущенный 4 года назад, способен обеспечить стабильную работу всей системы, вытягивая графический чип за 100 тысяч рублей и дороже. Флагманские процессоры прибавляют совсем немного, ну а проблема кроется в необходимости оптимизации игровых движков под консоли.

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Даже дорогостоящая PlayStation 5 Pro осталась с сильно устаревшим процессором, тогда как установленный в новую Switch 2 камень уступает по производительности смартфонам стоимостью 500 долларов. Прогресс в данном сегменте остановился, а в итоге всё внимание переключилось на видеокарты. Увы, но и графические чипы получают минимальный прирост между поколениями, сильно разочаровывая геймеров. Фактически, с момента выхода GeForce RTX 2060 мы не видели увеличения скоростных показателей выше 15%, а всё это не может не оказывать влияние на остальные сегменты игрового рынка. Сегодня мы обратимся к мониторам, выяснив причины того, из-за чего рядовые геймеры не смотрят в сторону 4К. Прежде всего обратимся к статистике. На скриншоте ниже указано, что всего 4.5% пользователей Steam владеют монитором с соотношением сторон 3840x2160р. Есть ещё 2.87% тех, кто купил себе монитор с 3440x1440р, но такое соотношение стороне не принято называть полноценным 4К. Если сравнить цифры, то можно заменить, что владельцев мониторов с разрешением 1080р и ниже намного больше. 

Если посчитать, то таковых выйдет 65%, ну а это самая многочисленная группа. Часть геймеров владеет старыми ноутбуками, но в данном случае нам важны цифры, а не причины особенностей опубликованной статистики. Если попытаться встать на место разработчиков видеоигр, то проблема становится ещё более заметной. Все актуальные блокбастеры должны включать графику нового поколения. Вот только раскрыть весь потенциал игровых движков нового поколения на мониторе с разрешением 1080р никак не выйдет. Вам потребуется полноценный с 4К, но таковых на руках у геймеров критически мало. Оптимизировать контент под 4К всё равно придётся, поскольку это своеобразная визитная карточка студии, но куда важнее обеспечить наиболее массовую категорию потребителей изображением высокого качества. Это значит, что владелец монитора с народным разрешением не должен разочароваться, ведь недовольство геймеров может обернуться провальными продажами. Оптимизация становится всё более сложной, ну а мы видим, что заметная часть геймеров переходит на 2К, занимая золотую середину. 

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Это разрешение, куда примыкают такие соотношения сторон: 2560x1440р, 2560x1080р, 2560x1600р и 2880x1800р. Первое остаётся более массовым и в целом отражает стандарт, но все эти разрешения вместе занимают 25% рынка. Это далеко до 65% у 1080р, но в целом позволяет говорить о важном переломе в сознании потребителей. Цены на видеокарты мы посмотрим ниже, но суть сводится к тому, что геймеры просто не видят перспективы приобретения монитора с разрешением 4К. Самая красивая графика остаётся недоступна большинству, ну а 2К позволяет выжить из актуальных игр почти максимум. Было время, когда та же NVIDIA активно продвигала новый стандарт разрешения, но в какой-то момент Дженсен Хуанг осознал, что его продукция не тянет на картинку высокого качества. Массовый геймер не может себе позволить дорогие видеокарты, а сегодня на рынке наблюдается настоящий застой. Статистика доказывает, что любители видеоигр не спешат менять свои старые мониторы, а ключевая проблема в том, что даже дорогие видеокарты не тянут 2К. Давайте к примерам. Известно, что разрешение 2К предъявляет не только высокие требования к быстродействию видеокарты, но и к количеству видеопамяти. 8 Гб вам точно не хватит. Тесты доказывают, что во многих новых играх с 8 Гб уже наблюдаются просадки, а значит нужно не меньше 12 Гб. У NVIDIA здесь есть GeForce RTX 5070, но купить эту видеокарту в РФ дешевле 70 тысяч проблематично. 

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Вообще, существует версия GeForce RTX 5060 Ti, но даже ту, что получила 16 Гб, сложно назвать подходящей для 2К в полном объёме. Выходит, что для полноценного знакомства с картинкой в разрешении 2К вам потребуется видеокарта за 70 тысяч рублей, но позволить себе такие излишества могут немногие. Пожалуй, оптимальным выбором для 2К остаётся GeForce RTX 5070 Ti. Дело в потенциале. Обычные геймеры покупают видеокарту на 4 года и больше, а значит нужно брать то, что позволит хотя бы несколько лет не прибегать к снижению настроек графики. За GeForce RTX 5070 Ti просят от 90 тысяч рублей, ну а это дорого даже для энтузиастов. Здесь можно встретить 16 Гб памяти, но цена отпугивает даже тех, кто планировал приобрести монитор с разрешением 2К. 

Для 4К вам понадобится GeForce RTX 5080, ну а 130 тысяч рублей – это самый настоящий удар по карману большей части геймеров. Пожалуй, максимально для 4К подходит только GeForce RTX 5090, но потратить 300 тысяч рублей на развлечения могут себе позволить немногие. Это главная причина того, что 4К остаётся уделом меньшинства. Эксперты уверены, что без стремительного роста производительности графических чипов прогресса в расширении доли 4К не будет. Как вы уже поняли, видеокарты не демонстрируют потенциала для роста скоростных показателей между поколениями, по крайне мере, когда дело касается аппаратной части. Появление агрессивных сценариев DLSS позволяет получить 4К даже на видеокарте за 50 тысяч рублей, а в будущем количество проблем с технологией масштабирования продолжит снижаться. Актуальная версия DLSS 4.0 обеспечивает удвоение количества кадров в секунду без заметного падения качества изображения, а самые эффективные алгоритмы позволяют увеличить фрамрейт в 3 раза. 

Сегодня значительная часть геймеров сопротивляется приходу умных алгоритмов. Возможно, потребуется больше времени, а может понадобится более эффективное сжатие без падения качества изображения. Сегодня даже DLSS 4.0 приводит к замыливанию текстур, что многим геймерам кажется недопустимым. Кстати, сами мониторы с разрешением 2К и 4К сильно отличаются друг от друга по цене. Давайте без рекламы брендов. Суть кроется в том, что приличный монитор с разрешением 2К вы можете купить до 30 тысяч рублей. Это будут все актуальные технологии, включая HDR и частоту обновления до 244 Гц. В то же время минимальный набор характеристик с разрешением 4К может стоить не меньше 50 тысяч рублей. Интеграция продвинутых технологий отправит ценник в космос, а приличный монитор с разрешением 4К вы можете взять не дешевле 70 тысяч рублей. Согласимся, что монитор можно не менять 8 лет и больше, но даже такая инвестиция многим кажется слишком большой. Причин низкой популярности мониторов с высоким разрешением множество. Мы назвали только часть, ну а 2К пусть и набирает силу, но происходит это слишком медленно. Похоже, ещё не меньше 4 лет 1080р продолжит оставаться ключевым, занимая почётное первое место на прилавках магазинов и столах рядовых геймеров. 

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