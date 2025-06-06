Российские цены, как обычно, намного выше рекомендованных, но Radeon RX 9060 XT стоит намного дороже, чем можно было ожидать

Radeon RX 9060 XT штурмует магазины компьютеров по всему миру. Судя по всему, AMD удалось выпустить огромное количество видеокарт, что позволит миллионам геймеров купить новинки в ближайшие недели. Тесты Radeon RX 9060 XT мы уже видели вчера. Можно констатировать, что версия с 16 Гб видеопамяти, за которую намерены просить от 350 долларов, примерно равна GeForce RTX 5060 Ti. Стоимость этой видеокарты NVIDIA стартует с 430 долларов, ну а это большая победа для Лизы Су.

При этом в продаже есть Radeon RX 9060 XT с 8 Гб памяти, которая ощутимо быстрее GeForce RTX 5060, но предлагается за те же 300 долларов. Пока сложно сказать, как на всё это отреагируют рядовые геймеры. Релиз GeForce RTX 5060 вызвал бурю негатива, ведь разработчики запретили публиковать нелицеприятные сравнения, что привело к отторжению и гневным комментариям от известных экспертов.

Сегодня Radeon RX 9060 XT смотрится намного выгоднее за счёт наличия версии с 16 Гб памяти, предлагая высокую скорость по разумной цене. Или нет, ведь последнее слово за розницей, где царят свои законы. Давайте посмотрим, сколько просят за новую видеокарту в США и Европе, а после обратим внимание на российский рынок.

Начнём с того, что Radeon RX 9060 XT уже названа народной, а дело за малым: удержать цены на минимуме, поставив достаточное количество видеокарт. А вот с этим проблемы. Инсайдеры сообщают, что американская Amazon быстро распродала модели, которые шли по рекомендованной цене. За Radeon RX 9060 XT с 8 Гб памяти в этом магазине просят от 350 долларов, тогда как прокачанная модель, получившая 16 Гб видеопамяти, предлагается за 400 долларов и выше. Здесь видеокарте придётся конкурировать с GeForce RTX 5060 Ti, а значит, никаких преимуществ не остаётся.

В Newegg завезли больше видеокарт. На вечер 5 июня в США было достаточно моделей на 8 Гб и 16 Гб, стоимость которых оставалась на уровне или немного выше рекомендованных значений. Неясно, как будет обстоять дела сегодня, но инсайдеры пишут, что поставки идут, а значит какое-то время нехватки предложений точно не будет. Часть моделей, которые стоили 300 и 350 долларов (за 8 Гб и 16 Гб соответственно), уже разобрали, но ожидаются новые поставки совсем скоро. А вот Best Buy получила совсем мало видеокарт, поэтому туда идти за новинкой инсайдеры не советуют. В MicroCenter модификацию с 16 Гб видеопамяти можно встретить за 350 долларов, что привлекает сюда много фанатов.

А вот в Европе не всё гладко. Видеокарт много, но особенности налоговой политики привели к ожидаемому росту цен. Например, за Radeon RX 9060 XT с 8 Гб видеопамяти придётся вывалить 350 евро, тогда как более популярная модификация с 16 Гб обойдётся в 400 евро. В пересчёте на доллары выходит 400 и 460 долларов соответственно. Это дорого, ведь в той же Германии GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гб памяти доступна за 370 евро, тогда как за GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб просят от 430 евро.

Вполне возможно, что это первая волна, ведь курсовые перепады делают новинку от AMD слишком дорогой. А может, Лиза Су снова проигнорировала европейский рынок. Пока неясно, но цены в РФ продолжают бить рекорды. Radeon RX 9060 XT приехала на российский рынок ещё вчера, но пока эту видеокарту лучше не покупать. На популярных площадках доступны предложения от 70 тысяч рублей, но речь идёт о максимальной модификации с 16 Гб памяти. Если воспользоваться калькулятором, то выходит немаленькая сумма в 880 долларов.

За такие деньги в США сегодня можно легко взять 2 полноценных Radeon RX 9060 XT с 16 Гб памяти, а после у вас ещё останутся 80 долларов на то, чтобы отпраздновать покупку в шумной компании друзей. Можно заметить, что в последнее время продукция AMD на отечественном рынке разочаровывает. Смотрите, за Radeon RX 7900 ХТ просят 90 тысяч рублей, тогда как в США видеокарта доступна за 650 долларов. Ничем не лучше дела обстоят и с Radeon RX 9070 XT, за которую придётся отдать 80 тысяч рублей. Если вспомнить, что в США за видеокарту просят 550 долларов, то российские ценники не внушают оптимизма.

Таким образом нашим читателям мы можем порекомендовать только GeForce RTX 5060 Ti, которая стоит относительно недорого. Например, за версию с 8 Гб памяти нужно заплатить около 40 тысяч рублей, тогда как более востребованная с 16 Гб памяти стартует с 50 тысяч. Выгода очевидна, ну а причина может скрываться в особенностях логистических поставок. Санкции запрещают продажи видеокарт на территории России, ну а потребительский спрос вынуждает поставщиков завозить более востребованную продукцию NVIDIA. Другими словами, приоритет отдаётся GeForce RTX 5060 Ti, что позволяет снизить конечную цену для потребителей.

Скорее всего, уже через пару недель Radeon RX 9060 XT подешевеет, но она точно не будет выгоднее GeForce RTX 5060 Ti. А между тем логика AMD заключалась в том, чтобы обеспечить низкую цену при аналогичной производительности. Radeon RX 9060 XT с 8 Гб памяти ощутимо быстрее GeForce RTX 5060, тогда как Radeon RX 9060 XT@16 Гб не уступает более дорогой GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гб видеопамяти. Если обратить внимание на стоимость Radeon RX 9070 XT, то можно сделать вывод, что кардинальных перемен не предвидится, ведь эта видеокарта до сих пор стоит дорого. Кстати, она по скорости равна GeForce RTX 4070 Ti SUPER и уступает GeForce RTX 5070 Ti, не предлагая никаких ценовых преимуществ.