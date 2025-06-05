Важно учитывать, что Radeon RX 9060 XT стоит 350 долларов, тогда как версию с 16 Гб GeForce RTX 5060 Ti продают за 430 долларов

Продажи Radeon RX 9060 XT стартуют совсем скоро, ну а первые обзоры новинки уже опубликованы. Особенно важно, что в руки экспертам попала версия с 16 Гб видеопамяти, стоимость которой начинается с 350 долларов. На самом деле такая цена кажется фантастичной даже в США, тогда как в Европе за видеокарту будут просить больше 400 евро. В России Radeon RX 9060 XT и вовсе стартует с 50 тысяч, по крайней мере именно такие прогнозы кажутся наиболее реалистичными. Как будет на самом деле, мы узнаем совсем скоро. Эксперты пишут, что на конечную стоимость окажет влияние ещё и фактор доступности, ну а мы пока не знаем, сумела ли AMD выпустить достаточное количество видеокарт.

Как бы там ни было, но результаты тестов опубликованы, ну а мы кратко познакомимся с новой видеокартой. Уже сегодня её называют лучшим предложением на рынке, и этому есть целый ряд причин. Давайте изучим данные с нескольких сайтов, где доступны тесты в игровых сценариях.

Например, в руки der8auer попала Radeon RX 9060 XT производства GIGABYTE. Популярный оверклокер выяснил, что новинка примерно равна GeForce RTX 5060 Ti. Особенно важно, что сравнение производилось в разрешении 2К, а в качестве конкурентки выступала видеокарта NVIDIA, получившая 16 Гб памяти. Если сравнивать только рекомендованную цену, то за Radeon RX 9060 XT просят 350 долларов, тогда как GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб тянет на 430. За 379 долларов можно купить GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб, но видеокарта AMD на фоне такого скромного количества памяти смотрится более выгодно.

der8auer выяснил, что с трассировкой лучей GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб справляется лучше, а также показывает преимущество по показателю энергоэффективности. Выше вы можете увидеть несколько скриншотов, где все указанные видеокарты демонстрируют те или иные показатели.

Эксперты ComputerBase также опубликовали обзор, результаты которого примерно равны тому, что выяснил указанный выше оверклокер. По большей части можно прийти к выводу, что между Radeon RX 9060 XT и версией GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб разница небольшая. И всё же, когда дело касается сложных сцен, где требуется много видеопамяти, то видеокарта с 8 Гб уже не справляется. В целом по итогам тестов 15 игр такие просадки пока не видны, но требования продолжат увеличиваться, а значит проблем у видеокарты с 8 Гб памяти станет ещё больше.

На портале TechPowerUp приходят к похожим выводам, но по какой-то загадочной причине GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб там быстрее GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб. Оставим такую странность на совести экспертов. В целом, если судить по общей производительности, то Radeon RX 9060 XT является аналогом Radeon RX 7700 XT. Разница лишь в том, что новинка должна стоить дешевле и предлагает 16 Гб видеопамяти.

При этом AMD готовит также модификацию с 8 Гб видеопамяти, которая будет дешевле, но при этом немногим потеряет в быстродействии. Radeon RX 9060 XT@8 Гб станет полноценной конкуренткой для GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб, хотя изначально рассчитана на противостояние с GeForce RTX 5060. Как уже было сказано выше, вопрос лишь в доступности. Если Лиза Су действительно хочет улучшить положение своей компании, то она просто обязана выпустить новинку в большом количестве. На этот раз шансы на успех есть. Для своего сегмента Radeon RX 9060 XT быстрая и может конкурировать с более дорогими решениями NVIDIA. Видеокарта поддерживает эффективные технологии масштабирования, что делает её отличной покупкой для геймеров бюджетом до 400 долларов.