Главный китайский производитель чипов вынужден тратить время на ремонт оборудования, поскольку США препятствуют доступу на китайский рынок опытных специалистов

Понедельник 12 мая стартовал с роста котировок ценных бумаг ключевых производителей электронных компонентов по всему миру. Азиатский рынок полон оптимизма, а аналитики уверены, что в ближайшие недели инвесторы начнут снова вливать деньги в рискованные операции. Шансы подписания торговой сделки между США и КНР велики. Похоже, нулевые пошлины на американские продукты внутри Китая и 30% наценка на товары из Поднебесной полностью устраивают обе стороны. В прессе пишут, что ни одна сторона не может праздновать победу. Трамп явно хотел чего-то большего, но без компромисса не обойтись. Даже американские издания писали о том, что количество продукции на складах в США стремительно снижается, а речь идёт как о полупроводниковых компонентах, так и об обычных игрушках.

Оценивать последствия сделки пока слишком рано, поскольку между сторонами существуют фундаментальные противоречия. О чём бы не договорились переговорщики, санкции и ограничения никуда не делись. США фактически объявили себя единоличными владельцами всех технологий на планете, запрещая поставки готовой продукции и оборудования в адрес неугодных стран. Происходящее угрожает благополучию обеих сторон. Аналитики полагают, что из-за санкций Китай быстрее разработает высокотехнологичные альтернативы. В свою очередь это ударит по американским компаниям, продукция которых в КНР окажется никому не нужна. Нет никаких сомнений, что через 10 лет у Поднебесной появятся актуальные инструменты для выпуска полупроводников, но сегодня местные компании сталкиваются с мощнейшим давлением, оказывающем остро негативное влияние на прибыль. Напомним, одним из крупнейших производителей чипов в КНР является SMIC. Уже в 2023 году там освоили массовый выпуск процессоров по 7-нм технологическим нормам.

Время шло, но единственным покупателем подобных чипов остаётся Huawei. Аналитики указывают на целый ряд проблем, препятствующим расширению производственных мощностей. Например, из-за использования устаревшего оборудования продукция SMIC дороже иностранных аналогов на выходе. Именно поэтому создание бюджетных мобильных процессоров буксует. Кроме того, по этой же причине выход годной продукции намного меньше производственных мировых стандартов. Появления 5-нм мобильных процессоров SMIC ожидали ещё в 2024 году, но ситуация такова, что даже в 2025 массовый выпуск подобной продукции стоит под вопросом. Оказывается, есть и другие причины, о которых с большой радостью пишут американские журналисты. Всё дело в том, что ещё недавно существующие ограничения казались призрачными, поскольку были нацелены на перспективу. Но время шло, торговая война между США и КНР не прекращается, а в результате даже исправно работающее оборудование начинает приходить в упадок. То и дело фиксируются сбои в производстве, что отражается на качестве продукции и бьёт по доходам SMIC. Напомним, ещё в 2024 году США запретили ASML проводить технологическое обслуживание литографов, ранее поставленных в адрес китайской компании. Никто другой больше такое оборудование ремонтировать не имеет права, ну а усилий SMIC явно недостаточно. Похоже, местные специалисты научились бороться с масштабными сбоями, но полностью освоить сложные схемы высокоточных литографов пока не выходит.

В Tom’s Hardware пишут о масштабном сбое, случившимся в начале 2025 года. Во время планового ежегодного технического обслуживания на одном из объектов SMIC произошёл инцидент, детали которого не раскрываются, но последствия ощущались несколько месяцев. Тогда одновременно остановилось несколько линий, что привело к снижению объёмов готовой продукции и снижению выхода годных чипов. Якобы, поломка одного компонента запустила эффект домино в сложной инженерной системе, на устранение чего ушло много времени. Подробности не ясны, но суть проблемы понятна. Как уже было сказано выше, со временем всё это удастся решить, но сегодня в Китае чувствуется нехватка квалифицированных специалистов, способных проводить полноценный ремонт сложного оборудования. Хотя инженеры SMIC частично справляются с рутинным обслуживанием, отсутствие доступа к официальным сервисным решениям приводит к сбоям и задержкам. Проблемы возникают постоянно, ну а устранение наиболее масштабных приводит к финансовым и репутационным потерям.

По прогнозам DigiTimes, выручка SMIC во II квартале может снизиться на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Причина кроется не только в низком выходе годных чипов, но и растущих издержках на ремонт, включая простой дорогостоящих литографов, заменить которые нечем. Проще говоря, SMIC выпускает меньше продукции, а специалисты вместо разработки новых решений вынуждены месяцами чинить старые литографы. Трудности с установкой и наладкой нового оборудования вынудили компанию временно перераспределить ресурсы. На решение технических проблем и отладку техники было направлено до 75 миллионов долларов, ну а эти деньги могли пойти на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В итоге расходы на НИОКР в I квартале сократились до 150 миллионов, ну а это на целых 10% ниже того, что фиксировалось в 2024 году.

На этом фоне особенно любопытно, что SMIC удалось сохранить положительную динамику. Несмотря на указанные выше и многие другие проблемы, компания завершила первый квартал с выручкой 2.247 миллиарда долларов, что почти на 2% превысило показатели 4 квартала 2024 года. По мнению экспертов, впереди у китайской компании сложные времена. Стратегические риски никуда не делись, ведь санкции со стороны США изолировали китайского чипмейкера от всего спектра технического сервиса, без которого даже самое современное оборудование не может работать как следует. До введения санкций SMIC могла бы обратиться за поддержкой к американским производителям. Например, к Applied Materials, специализирующейся на поставке и обслуживании микропроцессорного оборудования. Сейчас такой сценарий невозможен. Немалые риски создаются путём закупки и быстрой интеграции нового оборудования. Литографы не подлежат обслуживанию, ну а местных специалистов слишком мало. При этом нужно как можно быстрее запустить цепочку производства, что также не идёт на пользу стабильности. Добавим, что в Китае занимаются созданием собственных аналогов. В прессе пишут о довольно перспективных продуктах, которые появятся к началу следующего десятилетия. Но пока ничего подобного у КНР нет, приходится искать выход здесь и сейчас.