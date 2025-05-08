Речь о серии Mix, которая была забыта и растворилась в истории

Довольно долго после появления массовых смартфонов, производители стремились не просто менять камеры и процессоры, но и создавать действительно уникальные модели. Именно так появились визуальные шедевры с совершенными на момент выхода техническими характеристиками, ставшие культурными символами целой эпохи. Nokia шла впереди этого движения, задавая тон всему рынку носимых гаджетов. Сегодня можно вспомнить легендарную Nokia 7280, больше похожую на губную помаду, чем на телефон. На ум также приходит Nokia N90, представляющий собой трансформер с вращающейся камерой. Воображение поражали Nokia 7700, N-Gage и целая плеяда экспериментальных моделей, каждая из которых несла в себе идею, стиль, а иногда даже вызов стандартам. Sony Ericsson, LG, Samsung и многие другие компании позволяли себе играть с формами, материалами, концепциями. Смелые идеи не всегда приносили прибыль, но со временем культовые модели становились только дороже, а спустя десятилетия некоторые из них продаются за десятки тысяч долларов. К сожалению, сегодня крупные компании ничего подобного не выпускают. Небольшие китайские фабрики всё ещё штампуют странные устройства, но в данном случае эти ребята занимаются обычным плагиатом, создавая копии давно ушедших с рынка легенд. В какой-то момент на смену фантазии пришёл единый стандарт, а рядовой пользователь даже не заметил прихода эры безликих прямоугольников. Большая часть потенциальных покупателей даже не задумывается о том, что может быть иначе, но именно на этом фоне особенно остро чувствуется нехватка чего-то свежего, неожиданного и смелого.

Пожалуй, в этом контексте интересно наблюдать за Xiaomi, которая готовится вернуть к жизни свою экспериментальную серию под названием Mix. Как сообщает портал GizmoChina со ссылкой на проверенного инсайдера под ником Digital Chat Station, компания вознамерилась не просто выпустить новую модель, а сделать массовый релиз следующего смартфона в линейке, которая последний раз обновлялась ещё в 2021 году. Отметим, что для Xiaomi Mix всегда была зоной дерзких решений, включая не только дизайн, но и появление необычных инженерных решений. Устройства этой серии чаще всего выходили за рамки привычного и нередко не имели конкурентов в плане оригинальности. Последним «традиционным» представителем линейки на момент публикации был Mi Mix 4, но уже тогда бренд Xiaomi начал пересматривать свою идентичность. Так, устройство получило новое имя Mix Fold, а вскоре рядом с ним появился и Mix Flip, вертикальный складной смартфон в духе Galaxy Z Flip. По слухам, новая модель может получить название Mix 5, что выглядит логично с учётом нумерации. Не менее важно, что Xiaomi официально отказалась от бренда «Mi» ещё в августе 2021 года, а значит новая модель в линейке Mix точно выйдет под другим именем. Остаётся надеяться, что философия останется в духе старой Xiaomi, пронося на рынок прямоугольников нечто необычное.

Инсайдер пишет, что одним из ключевых акцентов нового устройства станет фронтальная камера под дисплеем. Такая технология появилась у Xiaomi ещё в 2019 году, но так и осталась экспериментальной. Выяснилось, что качество фотографии сильно уступает аналогам с вырезом. При этом стоимость разработки и самого устройства выше, а значит цена такого смартфона точно не может быть низкой. Появление Mix 5 – это возврат к корням, когда желание удивлять не мешало здоровой конкуренции и рациональному подходу ведения бизнеса. В настоящее время сама Xiaomi никак не комментирует возможное возвращение Mix. Хорошо то, что слухи не опровергаются, ну а это уже кое-что. Более того, существуют косвенные доказательства того, что серия не была официально закрыта. В отличие от линейки Mi Max, судьба которой была публично обозначена в 2019 году, о Mix компания предпочла просто забыть. Эксперты надеются, что забвение было временным. Ну а учитывая, что Xiaomi умеет возрождать забытое, шансы на новый выпуск выглядят вполне реальными. Достаточно вспомнить историю с Mi Pad. Планшет не выпускался целых три года, а после вернулся в строй с новыми силами и идеями, получив хорошие отзывы со стороны экспертов и рядовых пользователей.

Ну а если заглянуть в прошлое, можно проследить, как Mix из года в год оставался флагманом инженерной мысли Xiaomi. Все началось в 2016 году, когда вышел Mi Mix с огромным на тот момент экраном и необычным размещением фронтальной камеры на нижней рамке. Затем последовал Mi Mix 2, а за ним в продажу поступил Mi Mix 2S с более мощной начинкой и цельным керамическим корпусом. Настоящим дизайнерским прорывом стал Mi Mix 3. Это был полноразмерный слайдер, в котором фронтальная камера находилась внутри сдвигающегося корпуса. Это было не только красиво, но и функционально. Отдельного внимания заслуживает Mi Mix Alpha, представляющий собой концепт с 108-мегапиксельной камерой и экраном, охватывающим весь корпус. Устройство почти не попало в продажу, но на выставках оно производило фурор. Смартфон стал символом того, насколько далеко может зайти производитель, если убрать рамки. К сожалению, серия потеряла часть своей магии в 2021 году, когда Mi Mix 4 стал обычным складным смартфоном и лишился той самобытности, которая отличала предыдущие модели. Однако сам факт, что Xiaomi продолжает экспериментировать с формами и механизмами (Mix Fold, Mix Flip), говорит о том, что дух серии не умер.

Если возвращение Mix действительно состоится, то это будет хорошая возможность напомнить рынку о том, что Android-флагманы могут быть не только технически совершенными, но и визуально, а также концептуально дерзкими. Это шанс вернуть на витрины то самое ощущение новизны, которое мы утратили в погоне за предсказуемым совершенством. И в этом смысле Mix 5 это большое событие. Или нет, ведь никто точно не знает, каким станет смартфон и появится ли он в портфолио Xiaomi в ближайшее время.