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Bublik1
Samsung назвала 11 смартфонов, которые будут 7 лет получать новую версию ОС Android
Только наиболее дорогие смартфоны претендуют на 7 лет выхода операционных систем и патчей безопасности

Давайте представим, что вам нужен новый смартфон. В данном случае не так важно, аппарат какого производителя находится у вас в кармане. Суть в том, что телефон начал устаревать, ограничивая пользователя в тех или иных сценариях. Например, на момент своего выхода он предлагал отличный опыт фотографирования и видеосъёмки. Время шло, ну а многие устройства за 300 долларов имеют более впечатляющий потенциал, вызывая у владельца старого флагмана досаду. Некоторые пользователи покупают недорогие бюджетники, другим нравятся самые продвинутые устройства, но даже для тех, кто может себе позволить флагман за 1500 долларов, приходит время обратиться в магазин за чем-то более совершенным. Эксперты отмечают, что за последние годы жизненный цикл смартфонов стал более длительным, называя несколько очевидных причин. 

В первую очередь внимание обращается на очевидный застой в развитии операционных систем. Задумайтесь, ведь мы уже давно не видели ничего действительно нового. Телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но все востребованные возможности появились больше 10 лет назад. В итоге выпушенный в 2020 году флагман мало чем отличается от того, чтобы был анонсирован в 2025, а самая критическая разница кроется в использовании умных алгоритмов. Проще говоря, разработчики отказываются обновлять программную часть в старых аппаратах, что приводит к самым различным последствиям. Например, даже недорогой телефон может делать более качественные фотографии за счёт наличия ИИ. Можно сделать вывод, что разработчики сознательно идут на такие ухищрения, поскольку стремятся вынудить пользователей чаще менять гаджеты. Пожалуй, политика Apple демонстрирует, что не обязательно ограничивать пользователей, ведь армия фанатов яблочной продукции насчитывает сотни миллионов человек. 

И вот здесь в глаза бросается длительный жизненный цикл смартфонов. iPhone, купленный 4 года назад, будет также хорошо запускать большую часть приложений, как и самые прокачанные модели. Он продолжит получать не только обновления безопасности, но и операционные системы, ну а владельцы сами выбирают, когда приходит срок покупать что-то новое. Идеальных подходов не существует, но суть сводится к тому, что часть фанатов Apple приобретает только новинки последнего поколения. Немало есть и тех, кто предпочитает экономить, обращая внимания на устройства, вышедшие два года назад. Как уже было сказано выше, жизненный цикл таких смартфонов довольно большой и вместе с обновлениями безопасности достигает семи лет. Увы, но до недавнего времени ничего подобного конкуренты предложить не могли. Например, Xiaomi даже после перевода своих устройств на операционную систему HyperOS не готова заметно увеличивать сроки официальной поддержки. 

Флагманы в лучшем случае будут оставаться актуальны 4-5 лет, но сюда входит не только операционная система, но и патчи безопасности. Менее дорогие устройства претендуют на 3 года поддержки, тогда как бюджетные телефоны довольствуются одним годом. Многие китайские производители и вовсе не думают о поддержке программного обеспечения, что ставит владельцев в уязвимое положение. К этой теме мы вернёмся немного позднее, а сейчас обратим внимание на новые заявления представителей Samsung. Как известно, южнокорейский полупроводниковый гигант сталкивается со значительным замедлением продаж своей продукции. В Китае Samsung не входит даже в пятёрку лидеров, ну а это второй по величание рынок на планете. Из-за санкций корейцы фактически потеряли российский рынок, ну а высокая конкуренция в Европе вынуждает идти на крайние меры. Ранее руководство Samsung уже заявляло, что намерено расширить сроки технической поддержки. 

Так, в рамках презентации Galaxy S24 прозвучали конкретные цифры, когда потенциальным покупателям пообещали жизненный цикл длиной в 7 лет. С тех пор в прессу попадали самые противоречивые заявления, но теперь мы можем убедиться в том, что речь идёт о полноценной стратегии развития сегмента мобильных телефонов. Согласно официальным данным, целый ряд аппаратов смогут претендовать на семилетний цикл, включающий операционную систему Android на базе фирменной оболочки One UI. Давайте разберём список детальнее. Итак, в перечне значатся 11 смартфонов и 2 планшета. Прежде всего это серия Galaxy S24, включающая Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24 и Galaxy S24 FE. Следом идут Galaxy Z Fold Special Edition и Galaxy Z Fold 6. За ними следует Galaxy Z Flip6, после которого нужно указать серию Galaxy S25. Здесь удача улыбнулась всем новинкам, включая Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge и Galaxy S25. Ну и два планшета: Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra. Что любопытно, информации о том, как долго будут обновляться аппараты, принадлежащие к менее дорогим сериям, в прессе нет. Это значит, что массовый потребитель продолжит сталкиваться с ограничениями. Очевидно, что внедрять дорогостоящую поддержку в устройства стоимость 150 долларов никто не будет, но у Samsung есть недешёвые аппараты, которые могли бы получить хотя бы 5 лет выхода ОС и патчей безопасности. 

Эксперты пишут, что действия Samsung несомненно пойдут на пользу потребителям. Миллионы людей приобретают дорогие гаджеты, ну а в результате на вторичном рынке со временем станет больше старых флагманов, которые востребованы благодаря длительному циклу официальной поддержки. Не исключено, что высокая конкуренция вынудит и другие компании последовать примеру корейцев. Это может быть Xiaomi, либо другие китайские производители. Добавим, что риски взлома существуют даже тогда, когда смартфон получает все актуальные патчи безопасности. Многое зависит от действий того или иного пользователя. И всё же, хакеры предпочитают атаковать наиболее устаревшие телефоны. Если операционная система уже много лет не получала обновления, то она считается потенциально опасной. Такие телефоны не рекомендуется подключать к общественным беспроводным сетям. Кроме того, на них не стоит хранить банковские приложения и криптовалюты. Существуют десятки способов взлома, но наличие актуальной версии операционной системы позволяет снизить риски, что крайне важно для массового потребителя. 

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#смартфоны #samsung #безопасность
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