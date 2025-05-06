Находка считается одной из крупнейших ха последние десятилетия

Когда речь заходит о кладах, мы сразу вспоминаем пиратские сундуки и золотые монеты. Но в реальности самые ценные находки редко имеют отношение к произведениям искусства. Многие из редчайших экземпляров созданы без использования драгоценных металлов, что не мешает им быть намного дороже золота. Подобные артефакты раскрывают забытые страницы давно исчезнувших цивилизаций, поражая учёных и рядовых зевак в музеях высочайшим уровнем мастерства. Причина в том, что многие подобные находки созданы 2 и более тысяч лет назад, когда люди не имели под рукой современных технологий и обходились довольно примитивными инструментами. По крайней мере так кажется обывателям. Пожалуй, только за последние десять лет археологи по всему миру сделали немало сенсационных открытий. Например, в 2015 году в британском графстве Стаффордшир был найден так называемый Стаффордширский клад, содержащий более 4 тысяч предметов англосаксонского периода. В 2021 году в Норвегии обнаружили клад викингов из серебряных монет и украшений. А в Польше в 2022 году был найден крупный клад серебряных денариев X века.

Эти находки не только поражают своим масштабом, но и позволяют учёным глубже понять особенности той или иной цивилизации. Это экономика, торговля, культура и многие другие особенности развития того или иного общества. Сегодня речь пойдёт о новом открытии, которое уже называют новой археологической звездой, способной затмить многие известные памятники прошлого. На западе Венгрии, среди виноградников медье Веспрем, на вершине вулканического холма Сомло археологи обнаружили настоящий клад, включающий более 300 артефактов, возраст которых превышает 3000 лет. Место находки напоминает мифологическую сцену: холм, словно древний страж, веками хранил сокровища бронзового и железного веков, не потревоженные ни драконами, ни шахтёрами. Высокое плато, оставшееся в стороне от индустриального освоения, стало идеальной локацией для археологических раскопок, ведь первый год исследований сразу же дал поразительные результаты. Большая часть находок датируется периодом между 1400 и 900 годами до нашей эры, что относится ко времени позднего бронзового века. При этом здесь же была найдена и одна из крупнейших коллекций артефактов раннего железного века (800-450 гг. до н. э.), зафиксированная на вершинах холмов в этом регионе. Это редкое сочетание артефактов из двух эпох может стать ключом к пониманию того, как проходил переход от одной технологической эры к другой.

В числе находок значатся бронзовые предметы, фрагментированные слитки, литейные капли и струи, а также стопки бронзовых заготовок. Всё это указывает на то, что на холме когда-то располагались настоящие мастерские. По мнению археологов, место имело важное значение для гальштатской культуры. Из истории можно узнать, что речь идёт о древнем сообществе земледельцев и ремесленников, известном продвинутыми на тот момент технологиями обработки металлов. Хотя большинство найденных находок этой культуры ранее были сделаны на территории современной Германии и Австрии, открытие в Венгрии значительно расширяет её географию и даёт новую точку отсчёта для изучения гальштатской цивилизации. Особый интерес вызывают шесть кладов, обнаруженных на Сомло, часть из которых была захоронена в керамических сосудах. Это крайне необычно для эпохи, к которой они относятся. Также были найдены янтарные бусины, кости кабанов и свиней, фрагменты кожи и ткани. По мнению археологов, такие детали открывают перед нами яркую картину быта и ритуалов древних жителей. Образцы осадков с холма содержат следы чечевицы и проса, ну а это важнейшие сельскохозяйственные культуры бронзового и железного веков. Всё это свидетельствует о наличии продуманной системы земледелия и жизнеобеспечения в поселениях древней цивилизации.

Большой и сложный наконечник копья, найденный в Сомло. Биологический материал, найденный поблизости, должен быть подвергнут радиоуглеродному датированию исследователями. (Soós et al., Antiquity, 2025)

Одна из ключевых задач археологов заключается в проведении радиоуглеродное датирования находок. Это позволит с высокой точностью установить хронологию событий и уточнить временные рамки переходного периода между двумя эпохами. До сих пор гальштатские памятники редко давали в руки исследователям такую возможность, а в итоге хронология строилась на основании контекста и технологических характеристик. Проект, запущенный Национальным институтом археологии Венгрии в 2023 году, объединяет новейшие методы исследований, включая лазерное картографирование, и уже сегодня приносит плоды. Учёные отмечают, что открытие на холме Сомло – это не просто сенсационная находка, а возможность переписать часть истории Европы. Очевидно, что металлы и керамика – это лишь вершина открытия. Все обнаруженные предметы свидетельствуют о жизни древних цивилизаций. Мы начинаем лучше понимать верования, ремёсла и экономику людей, которые столетиями кочевали, а в итоге выбрали обычный холм в качестве своего последнего прибежища.