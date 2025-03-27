Тысячелетиями человек с интересом всматривался в звёздное небо. Люди установили закономерности и научились понимать законы природы. Чаще всего космос привлекает специалистов и учёных. Многие тайны Вселенной нам только предстоит открыть, но иногда происходят события, привлекающие внимание обывателей. Известно, что в конце марта на небе случится настоящее представление. 29 марта Луна достигнет перигея, самой близкой точки своей орбиты к Земле. Это явление известно как суперлуние, когда Луна кажется крупнее и ярче обычного. Но на этот раз есть нюанс: суперлуние выпадет на новолуние, ну а это сделает данное событие ещё более впечатляющим для наблюдателей.
В отличие от привычных полных суперлуний, это новолуние останется невидимым для большинства наблюдателей. Ночная сторона Луны будет повёрнута к Земле, но без солнечного света она растворится в темноте. Единственное место, где можно будет уловить его тень – это регионы с минимальным световым загрязнением. Но и это далеко не всё, ведь в тот же день Луна частично заслонит Солнце, вызвав редкое затмение. В Северном полушарии можно будет наблюдать, как солнечный диск превращается в изогнутый серп, напоминающий зловещие рога. Это явление получило название «затмение Рога дьявола», а всё это станет настоящим подарком для учёных, профессиональных фотографов и просто ценителей прекрасного. Напомним, лунная орбита не идеальна и имеет эллиптическую форму. Это значит, что Луна то приближается к Земле, то удаляется. В среднем расстояние между ними составляет 384 400 километров, но в перигее оно сокращается примерно до 363 396 километров, а в апогее увеличивается до 405 504 километров. Суперлуния случаются 12-13 раз в год, но не каждое из них становится заметным событием. Астрономического определения у этого термина нет, но обычно суперлуной называют полную или новую Луну, которая оказалась в перигее.
Хотя новые суперлуния случаются чаще, чем полные, они менее заметны. В 2025 году нас ждёт пять новых суперлуний и три полных. Важно помнить, что 29 марта будет исключительным, так как совпадёт с солнечным затмением. Пик новолуния придётся на 10:58 UTC, а максимальное затмение на 10:47 UTC. Перигей Луны наступит 30 марта в 05:26 UTC, когда она окажется на расстоянии 358 128 километров от Земли. Тень от Луны пройдёт через северо-западную Африку, северо-восток США, восточную Канаду, Гренландию и некоторые регионы Европы и России. Если вы находитесь в этих районах, то вам действительно повезло. Зрители получат возможность наблюдать эффектное небесное шоу, которое в следующий раз станет доступно спустя годы и даже десятилетия. Ну или можно посмотреть трансляцию из Королевских музеев Гринвича. Если вам не удастся застать этот космический феномен, запишите другие важные даты.
- Новые суперлуния произойдут 27 апреля, 27 мая, 25 июня.
- Полные суперлуния ожидаются 7 октября (Harvest Supermoon), 5 ноября (Beaver Supermoon), 4 декабря (Cold Supermoon).
- Ближайшее солнечное затмение состоится 21 сентября, но его смогут увидеть только жители Новой Зеландии и Антарктиды.
Ну и любителям подобных событий мы предлагаем своеобразный календарь на несколько десятилетий вперёд.
- Гранд-конъюнкция Юпитера и Сатурна – 10 апреля 2030 года. Каждые 20 лет эти газовые гиганты устраивают шоу, но встреча 2030 года будет особенно близкой. В этот день две самые массивные планеты Солнечной системы окажутся на небе всего в 6 угловых минутах друг от друга. Это сопоставимо с шириной полной Луны. В последний раз нечто подобное наблюдалось в 1623 году.
- Яркая комета, возможно, сопоставимая с Хейлом-Боппом – 2031 год. Кометы – это самые непредсказуемые объекты ночного неба. Расчёты показывают, что в 2031 году к нам приблизится объект C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Если её активность сохранится, она может стать одной из самых ярких комет XXI века, соперничая с кометой Хейла-Боппа 1997 года.
- Полное затмение Солнца над Европой – 12 августа 2026 года. Для тех, кто хочет увидеть солнечное затмение в Европе, лучшим моментом станет 12 августа 2026 года. Полоса полной фазы пройдёт через Исландию, Испанию и Португалию. Особенно везёт жителям Балеарских островов – там затмение продлится более 2 минут.
- Возвращение кометы Галлея – 2061 год (но перед этим будет аванс в 2029 году). Хотя легендарная комета Галлея вернётся только в 2061 году, уже в 2029 году Земля пройдёт через её след. Это значит, что осенью 2029 года мы увидим невероятно интенсивный метеорный поток эта-Аквариды, ведь Земля окажется ближе к следу кометы, чем когда-либо.
- Полное затмение Солнца с рекордной продолжительностью – 2 августа 2027 года. Это будет самое долгое солнечное затмение XXI века! В некоторых регионах Африки и Ближнего Востока фаза полной тьмы затянется на 6 минут 23 секунды. Это почти вдвое больше, чем у затмения 2024 года!
- Прохождение астероида Апофис вблизи Земли – 13 апреля 2029 года. Астероид Апофис, размером с небоскрёб, пролетит всего в 31 600 километрах от Земли – это ближе, чем орбита геостационарных спутников. Хотя риска столкновения нет, его можно будет наблюдать невооружённым глазом в вечернем небе, что делает его самым зрелищным астероидным событием десятилетия.
- Тройная конъюнкция Марса, Юпитера и Сатурна – 15 июня 2034 года. Редкое явление, когда сразу три крупных планеты выстроятся в одну линию. Такое бывает раз в несколько сотен лет. В этот день Марс, Юпитер и Сатурн соберутся вместе в небольшом участке неба, создавая завораживающее зрелище.
- Рождение сверхновой и самая крупная световая вспышка в нашей галактике. Хотя точный год предсказать сложно, учёные следят за звездой Бетельгейзе в созвездии Ориона. Этот красный гигант может взорваться в ближайшие десятилетия, озарив небо вспышкой, которая будет видна даже днём. Если это произойдёт в 2030-х, то будет самым впечатляющим астрономическим событием века. Предполагается, что свет будет ярче Луны, а жители нашей планеты несколько дней (недель или намного дольше) смогут наблюдать в небе ещё один чрезвычайно яркий объект.