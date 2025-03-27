Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
29 марта жители Земли станут свидетелями суперлуния с редким световым эффектом «Рога дьявола»
Подобные события происходят чрезвычайно редко

Тысячелетиями человек с интересом всматривался в звёздное небо. Люди установили закономерности и научились понимать законы природы. Чаще всего космос привлекает специалистов и учёных. Многие тайны Вселенной нам только предстоит открыть, но иногда происходят события, привлекающие внимание обывателей. Известно, что в конце марта на небе случится настоящее представление. 29 марта Луна достигнет перигея, самой близкой точки своей орбиты к Земле. Это явление известно как суперлуние, когда Луна кажется крупнее и ярче обычного. Но на этот раз есть нюанс: суперлуние выпадет на новолуние, ну а это сделает данное событие ещё более впечатляющим для наблюдателей. 

В отличие от привычных полных суперлуний, это новолуние останется невидимым для большинства наблюдателей. Ночная сторона Луны будет повёрнута к Земле, но без солнечного света она растворится в темноте. Единственное место, где можно будет уловить его тень – это регионы с минимальным световым загрязнением. Но и это далеко не всё, ведь в тот же день Луна частично заслонит Солнце, вызвав редкое затмение. В Северном полушарии можно будет наблюдать, как солнечный диск превращается в изогнутый серп, напоминающий зловещие рога. Это явление получило название «затмение Рога дьявола», а всё это станет настоящим подарком для учёных, профессиональных фотографов и просто ценителей прекрасного. Напомним, лунная орбита не идеальна и имеет эллиптическую форму. Это значит, что Луна то приближается к Земле, то удаляется. В среднем расстояние между ними составляет 384 400 километров, но в перигее оно сокращается примерно до 363 396 километров, а в апогее увеличивается до 405 504 километров. Суперлуния случаются 12-13 раз в год, но не каждое из них становится заметным событием. Астрономического определения у этого термина нет, но обычно суперлуной называют полную или новую Луну, которая оказалась в перигее.  

Хотя новые суперлуния случаются чаще, чем полные, они менее заметны. В 2025 году нас ждёт пять новых суперлуний и три полных. Важно помнить, что 29 марта будет исключительным, так как совпадёт с солнечным затмением. Пик новолуния придётся на 10:58 UTC, а максимальное затмение на 10:47 UTC. Перигей Луны наступит 30 марта в 05:26 UTC, когда она окажется на расстоянии 358 128 километров от Земли. Тень от Луны пройдёт через северо-западную Африку, северо-восток США, восточную Канаду, Гренландию и некоторые регионы Европы и России. Если вы находитесь в этих районах, то вам действительно повезло. Зрители получат возможность наблюдать эффектное небесное шоу, которое в следующий раз станет доступно спустя годы и даже десятилетия. Ну или можно посмотреть трансляцию из Королевских музеев Гринвича. Если вам не удастся застать этот космический феномен, запишите другие важные даты.

  • Новые суперлуния произойдут 27 апреля, 27 мая, 25 июня.  
  • Полные суперлуния ожидаются 7 октября (Harvest Supermoon), 5 ноября (Beaver Supermoon), 4 декабря (Cold Supermoon).  
  • Ближайшее солнечное затмение состоится 21 сентября, но его смогут увидеть только жители Новой Зеландии и Антарктиды.  

Ну и любителям подобных событий мы предлагаем своеобразный календарь на несколько десятилетий вперёд.

  1. Гранд-конъюнкция Юпитера и Сатурна – 10 апреля 2030 года. Каждые 20 лет эти газовые гиганты устраивают шоу, но встреча 2030 года будет особенно близкой. В этот день две самые массивные планеты Солнечной системы окажутся на небе всего в 6 угловых минутах друг от друга. Это сопоставимо с шириной полной Луны. В последний раз нечто подобное наблюдалось в 1623 году.  
  2. Яркая комета, возможно, сопоставимая с Хейлом-Боппом – 2031 год. Кометы – это самые непредсказуемые объекты ночного неба. Расчёты показывают, что в 2031 году к нам приблизится объект C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Если её активность сохранится, она может стать одной из самых ярких комет XXI века, соперничая с кометой Хейла-Боппа 1997 года.  
  3. Полное затмение Солнца над Европой – 12 августа 2026 года. Для тех, кто хочет увидеть солнечное затмение в Европе, лучшим моментом станет 12 августа 2026 года. Полоса полной фазы пройдёт через Исландию, Испанию и Португалию. Особенно везёт жителям Балеарских островов – там затмение продлится более 2 минут.  
  4. Возвращение кометы Галлея – 2061 год (но перед этим будет аванс в 2029 году). Хотя легендарная комета Галлея вернётся только в 2061 году, уже в 2029 году Земля пройдёт через её след. Это значит, что осенью 2029 года мы увидим невероятно интенсивный метеорный поток эта-Аквариды, ведь Земля окажется ближе к следу кометы, чем когда-либо.   
  5. Полное затмение Солнца с рекордной продолжительностью – 2 августа 2027 года. Это будет самое долгое солнечное затмение XXI века! В некоторых регионах Африки и Ближнего Востока фаза полной тьмы затянется на 6 минут 23 секунды. Это почти вдвое больше, чем у затмения 2024 года!  
  6. Прохождение астероида Апофис вблизи Земли – 13 апреля 2029 года. Астероид Апофис, размером с небоскрёб, пролетит всего в 31 600 километрах от Земли – это ближе, чем орбита геостационарных спутников. Хотя риска столкновения нет, его можно будет наблюдать невооружённым глазом в вечернем небе, что делает его самым зрелищным астероидным событием десятилетия.  
  7. Тройная конъюнкция Марса, Юпитера и Сатурна – 15 июня 2034 года. Редкое явление, когда сразу три крупных планеты выстроятся в одну линию. Такое бывает раз в несколько сотен лет. В этот день Марс, Юпитер и Сатурн соберутся вместе в небольшом участке неба, создавая завораживающее зрелище.  
  8. Рождение сверхновой и самая крупная световая вспышка в нашей галактике. Хотя точный год предсказать сложно, учёные следят за звездой Бетельгейзе в созвездии Ориона. Этот красный гигант может взорваться в ближайшие десятилетия, озарив небо вспышкой, которая будет видна даже днём. Если это произойдёт в 2030-х, то будет самым впечатляющим астрономическим событием века. Предполагается, что свет будет ярче Луны, а жители нашей планеты несколько дней (недель или намного дольше) смогут наблюдать в небе ещё один чрезвычайно яркий объект. 
#космос #наука #интересное #суперлуние #рога дьявола
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
Смартфоны следующей серии Honor Magic 8 будут обладать дисплеями как 6,3 дюйма, так и 6,6 дюйма
+
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
17
Анонсирован список устройств Xiaomi, поддерживающих HyperOS 2.2
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 14 с исправлением ошибок
+
У модмейкера удалили видео на Youtube за создание слишком реалистичной карты GTA 6
+
Realme GT 7 Pro станет самым быстро заряжаемым в мире смартфоном батареей емкостью 7000 мАч
1
На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
+
Windows блокирует драйвер, применяющийся в популярном ПО для управления подсветкой и вентиляторами
1
Электрохимическое устройство превращает CO₂ в кислород с эффективностью 98%
3
Правительство РФ поручило создателям «Эльбруса» разработать процессор для российской консоли
22
Microsoft намекает на возможные изменения, связанные с обновлением Windows 11 25H2
4
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Пролежавший 5 лет на дне Темзы iPad помог раскрыть серию преступлений
+
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
2
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Патч KB5053643 для Windows 10 приносит исправления для Проводника, принтеров, решает другие проблемы
+
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила возможный выход Strix Halo для настольных ПК
+

Популярные статьи

Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
93
Краткий обзор новых фильмов 2025 года (субъективное мнение)
4
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
87
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
ТОП-10 возмутительных ситуаций, связанных с компанией NVIDIA и ее продукцией
30
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
9
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
54
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
1

Сейчас обсуждают

Сильвестр с талоном
16:59
У меня как раз 9900к под водой, до сих пор ходит.
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Garthar
16:54
Да да да, а потом отбирается. По поводу безопасности ПК тоже поржал прямо https://www.kaspersky.ru/blog/games-with-trojans-in-steam/39053/ А каким временем платят за пиратку, которое не тратится на ли...
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
Korden
16:53
Время кадра это не тот показатель. Если игроделы не накосячили у вас при включении генератора должен увеличиться FPS, но эта самая задержка либо не измениться либо измениться незначительно. А если игр...
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
valera60
16:52
" Первые столкновения ожидаются к июлю-августу 2024 года." Как то настораживает... Второй случай у "автора" новостей. Реально "что то" с анализом времени.
Российский коллайдер начал эксперименты по столкновению тяжелых ионов в поисках темной материи
Garthar
16:52
Ну например вот так https://www.igromania.ru/news/114132/V_Steam_propala_chast_kuplennyh_igr_Microsoft.html
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
Garthar
16:50
Пиратку у тебя никто не отберет. А вот кербал и дисхоноред эпики у меня отобрали например.
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
PanzerK
16:44
У меня нет доверия ни к статьям "тех" лет, ни тем более к форумам... А DirectX 7.0 это простите... 1999 год. Doom 3 официально поддерживал данные видеокарты и даже специальный рендер под них там был ...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
Джек Джексон
16:42
30 вт зарядка🤣 у меня 7050мач заряжается за 29 минут и сажается за 1-3 дня😎
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
黒い猫 非常に黒い
16:31
Ага, только новый длсс доступен всем владельцам ртх, а как дела с фср4?
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:26
Бот из первой десятки ботов сайта обвиняет кого-то в ботоводстве. В удивительное время живëм, товарищи! Вали от сюда убогий!
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем