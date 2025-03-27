Подобные события происходят чрезвычайно редко

Тысячелетиями человек с интересом всматривался в звёздное небо. Люди установили закономерности и научились понимать законы природы. Чаще всего космос привлекает специалистов и учёных. Многие тайны Вселенной нам только предстоит открыть, но иногда происходят события, привлекающие внимание обывателей. Известно, что в конце марта на небе случится настоящее представление. 29 марта Луна достигнет перигея, самой близкой точки своей орбиты к Земле. Это явление известно как суперлуние, когда Луна кажется крупнее и ярче обычного. Но на этот раз есть нюанс: суперлуние выпадет на новолуние, ну а это сделает данное событие ещё более впечатляющим для наблюдателей.

В отличие от привычных полных суперлуний, это новолуние останется невидимым для большинства наблюдателей. Ночная сторона Луны будет повёрнута к Земле, но без солнечного света она растворится в темноте. Единственное место, где можно будет уловить его тень – это регионы с минимальным световым загрязнением. Но и это далеко не всё, ведь в тот же день Луна частично заслонит Солнце, вызвав редкое затмение. В Северном полушарии можно будет наблюдать, как солнечный диск превращается в изогнутый серп, напоминающий зловещие рога. Это явление получило название «затмение Рога дьявола», а всё это станет настоящим подарком для учёных, профессиональных фотографов и просто ценителей прекрасного. Напомним, лунная орбита не идеальна и имеет эллиптическую форму. Это значит, что Луна то приближается к Земле, то удаляется. В среднем расстояние между ними составляет 384 400 километров, но в перигее оно сокращается примерно до 363 396 километров, а в апогее увеличивается до 405 504 километров. Суперлуния случаются 12-13 раз в год, но не каждое из них становится заметным событием. Астрономического определения у этого термина нет, но обычно суперлуной называют полную или новую Луну, которая оказалась в перигее.

Хотя новые суперлуния случаются чаще, чем полные, они менее заметны. В 2025 году нас ждёт пять новых суперлуний и три полных. Важно помнить, что 29 марта будет исключительным, так как совпадёт с солнечным затмением. Пик новолуния придётся на 10:58 UTC, а максимальное затмение на 10:47 UTC. Перигей Луны наступит 30 марта в 05:26 UTC, когда она окажется на расстоянии 358 128 километров от Земли. Тень от Луны пройдёт через северо-западную Африку, северо-восток США, восточную Канаду, Гренландию и некоторые регионы Европы и России. Если вы находитесь в этих районах, то вам действительно повезло. Зрители получат возможность наблюдать эффектное небесное шоу, которое в следующий раз станет доступно спустя годы и даже десятилетия. Ну или можно посмотреть трансляцию из Королевских музеев Гринвича. Если вам не удастся застать этот космический феномен, запишите другие важные даты.

Новые суперлуния произойдут 27 апреля, 27 мая, 25 июня.

Полные суперлуния ожидаются 7 октября (Harvest Supermoon), 5 ноября (Beaver Supermoon), 4 декабря (Cold Supermoon).

Ближайшее солнечное затмение состоится 21 сентября, но его смогут увидеть только жители Новой Зеландии и Антарктиды.

Ну и любителям подобных событий мы предлагаем своеобразный календарь на несколько десятилетий вперёд.