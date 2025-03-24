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Bublik1
Учёные предполагают, что наша Вселенная вращается вокруг гигантской чёрной дыры
Сказать точно нет никакой возможности, поскольку требуются дополнительные доказательства

Десятки тысяч лет люди пытались понять историю происхождения нашего вида, а также всех окружающих нас существ и природных явлений. На разных этапах развития цивилизации всё это объяснялось с различной точки зрения. Древние люди наделяли окружающий мир антропоморфными признаками, приписывая богам явления, объяснить которые в те времена было невозможно. В какой-то момент в дело вступила наука, но вопросов от этого стало только больше. Признаков высших существ в космосе мы не нашли, но зато увидели явления, существование которых поражает воображение. Наш мир стал больше, ведь сегодня мы знаем, что только Млечный Путь включает миллиарды звёзд. Сколько точно галактик во Вселенной, не знает никто, но по мере изучения отдалённых уголков космоса, астрономы получают всё больше информации. Учёные пытаются понять природу тёмной энергии и тёмной материи, ну а десятки различных теорий наполняют научное и околонаучное пространство. Эра цифровых технологий оказывает влияние на наше восприятие бытия. Например, многие люди верят, что мы живём в компьютерной симуляции. Подобные идеи витают в воздухе, но точных ответов на этот и многие другие вопросы не знает никто. 

Возможно, с развитием технологий мы приблизимся к ответам, но пока остаётся только строить гипотезы. Не так давно известно, что галактики во Вселенной вращаются не хаотично, а с определённой закономерностью. Астрономы выявили последовательность и попытались уместить этот факт в существующие теории. Согласно научным гипотезам, распределение направлений вращения галактик должно быть случайным. Логика подсказывает, что ничто во Вселенной не может давать галактикам единый вектор. И всё же, новые исследования доказывают, что большая часть галактик вращается в одном направлении, что ставит под сомнение актуальные научные принципы зарождения и развития Вселенной. В связи с появлением новых данных, выдвигаются две интересные гипотезы. В рамках первой предполагается, что Вселенная могла родиться с вращением. Это совпадает с концепцией так называемой космологии чёрной дыры, согласно которой вся наша Вселенная представляет собой внутреннюю часть гигантской чёрной дыры. Если это так, то традиционные представления о космосе требуют пересмотра.

Вторая, менее интригующая версия, заключается в том, что наблюдаемый эффект – это всего лишь иллюзия, вызванная вращением Млечного Пути. Возможно, вращение нашей галактики влияет на восприятие направления вращения других объектов во Вселенной. Если это так, то научные принципы пересматривать не нужно, а главная задача заключается в том, чтобы найти доказательства одной из озвученных теорий. До сих пор считалось, что, несмотря на сложную структуру Вселенной, крупные её элементы подчиняются законам случайного распределения. Недавние исследования доказывают, что на карте Вселенной можно увидеть чёткий рисунок асимметрии вращения галактик. Удивительно, но чем дальше мы заглядываем в прошлое космоса, тем более выраженной становится эта неравномерность. Используя данные, полученные в ходе Расширенного глубокого внегалактического обзора JWST (JADES), астрономы изучили 263 галактики, свет от которых преодолел путь от 5 до 10 миллиардов лет, прежде чем достичь нас. По идее, их вращение должно быть случайным, а значит количество вращающихся по часовой и против часовой стрелки галактик должно быть примерно одинаковым.

Вот только результаты поставили исследователей в тупик, ведь из 263 галактик 105 вращаются против часовой стрелки, а 158 – по часовой. Эта разница выходит далеко за пределы статистической ошибки. Оказывается, различия настолько очевидны, что заметны даже без использования сложной вычислительной техники. Данные были подтверждены космическим телескопом Джеймс Уэбб, который остаётся наиболее точным и мощным. Таким образом, если наша Вселенная действительно вращается, нам придётся пересмотреть фундаментальные законы космологии. Но если это лишь оптический эффект, вызванный особенностями восприятия из-за вращения Млечного Пути, нам потребуется откалибровать измерения, используемые для определения расстояний до дальних галактик. Астрономы пишут, что требуется также уточнить и другие проблемы, стоящие на повестке дня. Например, расхождения в скоростях расширения Вселенной и существующих галактик, которые, согласно наиболее точным расчётам, кажутся старше самой Вселенной. Ясно, что так быть не может, а значит где-то в расчётах кроется фундаментальная ошибка. Выявление её приведёт к непредвиденным последствиям, ведь в таком случае многие наши теории окажутся сомнительными и неверными. Пока неясно, может ли вся наша Вселенная быть частью большой чёрной дыры. Если это так, то возникает и другие вопросы. Например, какие ещё объекты вращаются вокруг этой чёрной дыры? Найдём ли мы там и другие Вселенные? Насколько идея Мультивселенной в таком контексте становится более правдоподобной?

#космос #наука #вселенная #интеренсое
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