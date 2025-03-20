Многие из наших читателей знают, что осенью 2025 года завершится официальный срок поддержки Windows 10. Не все помнят, что во время презентации этой ОС, нам обещали вечную поддержку в формате перманентных обновлений. Ожидалось, что Windows 10 будет меняться, но в какой-то момент стало ясно, что такой подход приносит мало прибыли. Microsoft не стала ничего пояснять, предпочитая забыть о взятых на себя обязательствах, тем более что всё это было сказано в устной форме и нигде в пользовательском соглашении не фиксировалось. Windows 11 шагает по миру уже несколько лет, но её популярность вызывает тревогу, о чём свидетельствуют статистические данные.

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Обратите внимание, что на начало марта 2025 года немногим больше 58% всех настольных компьютеров работало на базе Windows 10 (без учёта альтернативных операционных систем). Устаревшие ОС занимают мизерную часть рынка, тогда как на долю Windows 11 приходится 38%. Подобные цифры кажутся странными, ведь Microsoft предлагает всем владельцам «Десятки» бесплатный переход на актуальную версию настольной операционной системы. Но если разобраться в деталях, то всё становится на свои места. Прежде всего нужно вспомнить, что показатели разнятся в зависимости от того или иного сегмента. 38% – это средний показатель по миру, тогда как геймеры переходят на Windows 11 охотнее. Предыдущая версия ОС установлена на 55% всех игровых ПК, ну а эксперты пишут, что до конца 2025 года на новую версию перейдёт по меньшей мере 60% любителей видеоигр.

Отчасти это касается и рядовых пользователей, у которых просто нет выбора. Многие владельцы домашних ПК предпочтут прислушаться к рекомендациям Microsoft, тогда как крупный и средний бизнес сталкивается со значительными трудностями. Эксперты пишут, что сегодня около миллиарда всех персональных компьютеров работают на Windows 10, а перспектива перехода на Windows 11 кажется неосуществимой. Причина в том, что рабочие ПК могут стоять в офисах годами, имея сильно устаревшую начинку. Требования к Windows 11 выше, а значит нужно инвестировать в приобретение новых ПК миллионы долларов. После затяжной пандемии деньги есть не у всех, ну а некоторые не видят причин менять и без того стабильно работающий парк техники. Прибавьте к этому сложности с программным обеспечением. Даже Windows 10 не всегда поддерживала ПО, созданное для устаревших операционных систем, ну а Windows 11 и вовсе разочаровывает. Потребуется не только закупить новые компьютеры, но и искать альтернативное ПО, а это не менее значительная статья расходов.

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Поиски не всегда могут увенчаться положительным результатом, но несколько лет на размышления у бизнеса есть. Если владелец большого парка ПК не готов выбросить старую технику, то за 61 доллар можно продлить жизненный цикл «Десятки» ещё на один год. Второй год подобной услуги стоит дороже (122 доллара), тогда как за третий придётся выложить 244 доллара. Всего за три года получения обновлений безопасности нужно заплатить 427 долларов, ну а за эту сумму легко можно купить нормальный офисный системный блок и даже оплатить услуги переноса базы данных. Учитывая тот факт, что представители бизнеса пока не спешат переходить на Windows 11, можно сделать вывод, что многие хотят взять как минимум год на раздумья. Что любопытно, аналогичная возможность предлагается и владельцам домашних ПК. Если ваш компьютер не тянет актуальную версию операционной системы, то всего за 30 долларов можно остаться в строю. Всё это время на ПК будут приходить обновления безопасности, что крайне важно для стабильной работы компьютера.

Проблема серьёзная, но многие эксперты замечают, что Microsoft сознательно подталкивает пользователей в нужном направлении. В последнее время наблюдается рассылка банера тем, кто до сих пор использует устаревшую операционную систему. В тексте сказано о сроках завершения жизненного цикла, а также указываются и другие подробности. Например, пользователям советуют утилизировать старый компьютер. Призыва отправиться за новым в магазин нет, но такой совет явно просматривается между строк. Если вы утилизировали старый ПК, то вам понадобится замена, которую придётся купить в магазине. Когда речь идёт о европейских и американских потребителях, то в комплекте уже идёт операционная система, а значит Microsoft получает прибыль от каждого реализованного компьютера. Представители Софтверного гиганта признают, что даже после завершения жизненного цикла Windows 10 продолжит выполнять большую часть задач, но будет уязвима перед угрозами в интернете. Любознательным пользователям предлагается перейти по ссылке, где указаны все преимущества Windows 11, но многие эксперты признают, что между операционными системами различий нет. В играх обе ОС выдают аналогичное количество кадров в секунду, ну а возможность работать с огромным количеством оборудования и программным обеспечением делает Windows 10 намного перспективнее. К сожалению, срок поддержки этой ОС подходит к своему логичному концу, но такова особенность капиталистической машины.

Помните, что операционная система – это не только обновления безопасности. Главная причина, которая вынудит сотни миллионов людей перейти на Windows 11, звучит куда прозаичнее. Проблема в том, что Microsoft финансово заинтересована в прекращении поддержки устаревшей ОС, поэтому партнёры американской компании сразу же возьмут правильный курс. Вначале от Windows 10 начнут отказываться разработчики видеоигр, после подтянутся и разработчики ПО, а в какой-то момент под неё перестанут выпускать новые версии популярных браузеров. Следует признать, что даже Windows 7 имеет поддержку некоторых актуальных браузеров, но в списке нет ни одного крупного разработчика. Переходить на Windows 11 нам всё равно придётся, а значит небольшая фора в один год за 30 долларов – это всего лишь временная мера. Как можно увидеть в указанной выше статистике, геймеры уже начали переходить на новую операционную систему. Что странно, подозрительно помалкивают борцы за окружающую среду. Если представить себе, что десятки миллионов людей прислушаются к советам Microsoft, выбросив свой ПК в мусор, то такой шаг сгенерирует невероятное количество электронных отходов. Куда смотрят «Зелёные», сказать сложно, ведь пока громких заявлений от апологетов чистой энергетики и заботы об экологии мы не слышали. Некоторые специалисты отмечают, что при грамотном подходе можно было бы сократить добычу полезных ископаемых, ведь в электронных отходах скрыто огромное количество редкоземельных элементов, которые так сильно беспокоят нового президента США.